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即市新聞

12/05/2021 15:47

《美元走勢－羅明立》建議１﹒２０８０╱１﹒２１００買入歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９１　　　１０８﹒６７　　　１０８﹒８３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１４９　　　１﹒２１１５　　　１﹒２１２８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１４２　　　１﹒４１０７　　　１﹒４１２７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０５９　　　０﹒９０３６　　　０﹒９０４８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６８４　　　７﹒７６６４　　　７﹒７６７４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１０年期國債收益率回升至１﹒６３％，美元指數持續先跌後回升，險守
９０關口。市場關注美國發布４月份ＣＰＩ指數，預期會達到３﹒６％的增長，通脹風險仍然不
能忽視，但疲弱的就業數據繼續限制美元的反彈。
　　德國５月份的ＺＥＷ經濟信心指數急升至８４﹒４，遠高於市場預期的７２，前值為
７０﹒７。此外，歐元區５月份ＺＥＷ經濟景氣指數亦從前值的６６﹒３升至８４，創有紀錄以
來最高，反映疫苗接種順利提升投資者對區內經濟可望持續復甦的信心。歐元漲至１﹒２１８０
後回軟，重回１﹒２１２０附近，建議在１﹒２０８０╱１﹒２１００買入。今日英國有重要經
濟數據公布，包括第一季及３月份經濟增長、工業及製造業產出。由於英國疫控較理想，經濟數
據應可看高一線，１﹒４１以下部署吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２１０８　　　１﹒２０６０　　　１﹒２２２５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒４０７５　　　１﹒４２２０　　　１﹒４０００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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