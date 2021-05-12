《美元走勢－羅明立》建議１﹒２０８０╱１﹒２１００買入歐元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒９１ １０８﹒６７ １０８﹒８３

歐元╱美元 １﹒２１４９ １﹒２１１５ １﹒２１２８

英鎊╱美元 １﹒４１４２ １﹒４１０７ １﹒４１２７

美元╱瑞郎 ０﹒９０５９ ０﹒９０３６ ０﹒９０４８

美元╱港元 ７﹒７６８４ ７﹒７６６４ ７﹒７６７４

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《美元走勢》美國１０年期國債收益率回升至１﹒６３％，美元指數持續先跌後回升，險守

９０關口。市場關注美國發布４月份ＣＰＩ指數，預期會達到３﹒６％的增長，通脹風險仍然不

能忽視，但疲弱的就業數據繼續限制美元的反彈。

德國５月份的ＺＥＷ經濟信心指數急升至８４﹒４，遠高於市場預期的７２，前值為

７０﹒７。此外，歐元區５月份ＺＥＷ經濟景氣指數亦從前值的６６﹒３升至８４，創有紀錄以

來最高，反映疫苗接種順利提升投資者對區內經濟可望持續復甦的信心。歐元漲至１﹒２１８０

後回軟，重回１﹒２１２０附近，建議在１﹒２０８０╱１﹒２１００買入。今日英國有重要經

濟數據公布，包括第一季及３月份經濟增長、工業及製造業產出。由於英國疫控較理想，經濟數

據應可看高一線，１﹒４１以下部署吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２１０８ １﹒２０６０ １﹒２２２５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒４０７５ １﹒４２２０ １﹒４０００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

