【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案，不設疫情記者會

《經濟通通訊社１２日專訊》本港新冠肺炎疫情回穩，消息指，今日沒有新增源頭不明個案

，衞生防護中心下午不設疫情記者會。

本港昨日新增１宗新冠肺炎確診個案，屬輸入個案，連續四日本地零確診，本港個案累計

１１８１３宗（包括１１８１２宗確診個案和一宗疑似個案）。新增輸入個案患者為２７歲女性

，由印尼抵港，無病徵。（ｂｉ）

