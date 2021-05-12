【夜期時段】即月期指報２７９９７點，跌１９點，低水２３４點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８０３７點，升２１點，低水

１９４點，最新報２７９９７點，跌１９點，低水２３４點，合約成交４５３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０４８９點，升１點，低水６８點，最新報１０４７６點

，跌１２點，低水８１點，合約成交５６１張。

