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12/05/2021 11:36

【新冠疫苗】陳肇始：正考慮為在港逗留的非本地人提供疫苗

　　《經濟通通訊社１２日專訊》食物及衞生局長陳肇始表示，自新冠疫苗接種計劃開展以來，
曾收到一些有關為非香港居民接種疫苗的查詢和要求，當局正審視為在香港逗留一段時間的非香
港居民提供疫苗接種服務的論據和相關安排，並會適時作出決定和公布。
　　民建聯陳恆鑌提出書面質詢時表示，疫情下政府實施出入境檢疫措施，入境處去年２月起酌
情容許持雙程證和探親簽注的內地居民延長在港逗留期限，使他們可以繼續照顧在港家人，但他
們並不合資格接種政府提供的新冠疫苗。（ｈｙ）

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