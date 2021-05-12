【新冠肺炎】林健鋒倡國泰提供膳食予竹篙灣檢疫人士

《經濟通通訊社１２日專訊》近日竹篙灣檢疫中心提供的膳食，被品評為「劣食」。行政會

議成員、經民聯立法會議員林健鋒建議，由國泰（００２９３）餐飲設施為竹篙灣檢疫中心提供

膳食。他又批評政府早前安排涉及變種新冠病毒個案大廈居民入住檢疫中心的安排混亂，形容是

「倒瀉籮蟹」。

林健鋒相信行政長官林鄭月娥昨日就事件向市民致歉是真誠，他希望政府汲取今次經驗後，

避免下次再發生，應有更好的統籌。（ｈｙ）

