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12/05/2021 18:29

【香港政情】立會三讀通過公職人員修例草案，區議員最快下月宣誓

　　《經濟通通訊社１２日專訊》立法會今午在４０票贊成、１票反對下，三讀通過《２０２１
年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，條例將於５月２１日生效，民政事務局長亦會
誓任監誓人，所有現職區議員最快下月會獲安排宣誓。
　　條例涵蓋立法會議員及區議員等由選舉產生的公職人員，現行條例並不包括其他獲公帑資助
的職位，例如社福、醫護、教育界等。有議員要求當局研究，指上述界別頻生亂象，應將相關僱
員納入須進行宣誓的公職人員群組，撥亂反正。

＊曾國衞：４區議員即時被ＤＱ＊

　　政制及內地事務局局長曾國衞發言時表示，條例將於下周五（２１日）刊憲生效，而４名曾
經被依法認定不符合擁護《基本法》及效忠特區的現任區議員，包括梁晃維、岑敖暉、袁嘉蔚及
鄭達鴻，將即時喪失區議員資格。
　　其他區議員宣誓安排，他指當局正研究宣誓的地點、時間及方式，會盡快公布詳情，未能出
席宣誓的人亦會即時喪失區議員資格。

＊鄭松泰批條例賦予律政司極大權力＊

　　議員鄭松泰反對條例草案，他批評條例賦予律政司極大權力，甚至可以在議員宣誓後的在職
期內，任何時候按條例規定對議員提訟，並勒令相關人士停職。他指《基本法》列明無罪假定，
但律政司的權限猶如率先為區議員定罪。
　　曾國衞回應指，草案列明律政司可以向不符合擁護效忠要求的區議員提出訴訟，該名區議員
即時自動暫停職務，是考慮到該人繼續行使及執行重要的職務，會損害香港的整體利益，亦不符
合人大常委會的決定精神，認為現行安排恰當及對稱。（ｈｙ）

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