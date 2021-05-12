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即市新聞

12/05/2021 16:11

【理財通】調查：八成大灣區客擬經理財通投資，七成增港資產比重

　　《環富通基金頻道１２日專訊》一項調查發現，超過八成受訪的大灣區內地投資者表示有意
透過快將推出的「跨境理財通」來港投資，約三分二受訪者表示對香港的市場前景感到樂觀，而
七成人打算增加在港資產配置比重。
　　調查由匯豐於去年第四季進行，訪問１６０６名已經持有、或打算在未來１２個月投資香港
的金融產品，並居於大灣區９個內地城市的市民。
　　調查顯示，６７％受訪者表示來港投資的最大目是累積財富、其次是為退休作準備
（４４％）及為子女的未來教育預留資金（４２％）。已經在香港投資的受訪者當中，最受歡迎
的產品包括基金（３８％）和股票（３７％）。
　　６５％受訪者希望進一步分散在港的投資產品類別。差不多所有認識金融科技及環境、社會
及管治的受訪者，都認為這些概念具吸引力。
　　匯豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，調查結果反映，大灣區南向投資者對「跨境理
財通」興趣濃厚。廣東擁有千萬元以上資產的家庭達２９萬戶，是內地最富裕的地區之一。隨著
滬港通、深港通、基金互認等互聯互通機制的推出，香港作為全球資產及財富管理中心，已成為
內地投資者在境外進行資產配置的主要金融門戶。待「跨境理財通」啟動後，香港的金融機構可
以協助南向投資者進行更多元化的資產配置，把握國際市場的財富機遇。（ｈｌ）

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