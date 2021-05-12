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即市新聞

12/05/2021 10:00

《嬈望大中華－彭藹嬈》改革之後，仍是改革

　　《嬈望大中華》中國在去槓桿化方面取得了一些成果。中國的第一季度ＧＤＰ按年增長
１８﹒３％，其中有賴２０２０年第一季度的低基數，政府亦指出現在是降低經濟槓桿率的好時
機。第一季度房地產開發貸款（非個人抵押貸款）按年增長４％，比去年的１０％為低，更是遠
低於整體經濟增長，而個人抵押貸款增長率則按年增長１１％。去槓桿化改革並不是要讓開發商
陷入不可持續的運營狀況，而是要減低其債務比率。筆者預計改革將在今年繼續進行，有助降低
中國整體債務比率。

＊下一輪改革領域＊

　　金融科技也在進行改革中。第一方面是全球都提倡的反壟斷，第二方面是中國金融科技公司
的小額貸款業務。這項改革可能會導致個人和小企業小額貸款的增長放緩。如果貸款增長沒有放
緩，此改革將不會降低家庭槓桿率。由於銀行普遍不想承擔高信用風險，所以才有這些金融科技
服務的存在。即使這項改革或不能帶來去槓桿的效果，金融科技公司也必須減少分析個人信貸記
錄，以降低金融科技公司帶給整個金融市場的風險。監管機構需要評估如何將這些貸款提供給銀
行，或者撥予金融科技公司，但必須採用類似用於銀行的監管框架來限制信貸風險。

＊改革表明政府對增長持樂觀態度＊

　　改革一浪接一浪，意味著中國政府對經濟形勢充滿信心。隨著國內消費將繼續穩定經濟，國
內基礎設施會持續支持增長。筆者預計２０２１年ＧＤＰ將增長８﹒６％，並通過疫苗接種改善
出口需求。

＊風險提示＊

　　數項風險包括：一、改革速度過快，可能引起市場關注並引發市場事件；二、晶片短缺正在
影響各個產業，尤其是電子產品的製造和出口；三、緊張的中美關係也可能令市場波動，加劇科
技戰所帶來的壓力。《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師　彭藹嬈》

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