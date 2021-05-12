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12/05/2021 09:27

【人口普查】中信証券：生育和養老政策料迎調整，惟政策或遜預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》第七次全國人口普查昨日出爐，中信証券表示，普查反映出六
大人口趨勢，包括總人口仍有增長但增速放緩、人口持續向經濟發達地區和城市群聚集、流動人
口規模擴大、老齡化程度加深、性別結構有改善趨勢、教育水平持續提高。
　　該行預料，生育和養老政策或迎調整窗口，預計生育政策組合將為放開「三孩＋逐步鼓勵」
，或低於市場預期，政策落地對母嬰、早教、輔助生殖等行業或有衝擊；而養老服務、養老醫療
、老年文娛、養老金融等領域的機遇值得關注。（ａｃ）

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