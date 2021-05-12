《經濟通通訊社１２日專訊》中國聯通與華為５Ｇ－Ａｄｖａｎｃｅｄ技術聯合創新發布會
將於本周六（１５日）舉辦，雙方將聚焦５ＧｔｏＣ╱ｔｏＢ未來新產業賽道和業務需求，聯合
提出「智慧」系列５Ｇ－Ａｄｖａｎｃｅｄ三大創新技術方案，開啟「智構新視界」、「智享大
上行」、「智慧超感知」三大產業新賽道。（ｊｔ）
12/05/2021 11:07
【華為動向】中國聯通與華為技術聯合創新發布會將於周六舉行
《經濟通通訊社１２日專訊》中國聯通與華為５Ｇ－Ａｄｖａｎｃｅｄ技術聯合創新發布會
將於本周六（１５日）舉辦，雙方將聚焦５ＧｔｏＣ╱ｔｏＢ未來新產業賽道和業務需求，聯合
提出「智慧」系列５Ｇ－Ａｄｖａｎｃｅｄ三大創新技術方案，開啟「智構新視界」、「智享大
上行」、「智慧超感知」三大產業新賽道。（ｊｔ）
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