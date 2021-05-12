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即市新聞

12/05/2021 11:40

【政策解讀】天風證券：人行關注通脹，政策會否收緊取決經濟就業

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行昨日（１１日）發布２０２１年第一季度中國貨幣政
策執行報告指出，輸入性通脹的風險總體可控，初步預計今年通脹升幅較為溫和，將保持在合理
區間運行。中國作為大型經濟體，若無內需趨熱相疊加，只國際大宗商品價格上漲不容易引發明
顯的輸入性通脹。
　　天風證券固收研究團隊認為，從專欄角度人行在提升對於大宗商品價格上漲帶來的通脹壓力
和通脹預期的關注，但並未確認當前通脹上行是來自國內需求擴張。所以可能僅僅是關注而不是
行動，這一表述與當前市場所感受到的情況基本一致。

＊若前三季經濟就業好於預期，政策可能真正收緊＊

　　對於下一階段，還是需要保持適度警惕，貨幣政策首要目標是幣值穩定，控通脹是應有之意
，雖然目前人行反復重申不存在長期通脹或通縮的基礎，但是畢竟在一季度貨幣政策執行報告中
也明確：需對大宗商品漲價給中國不同行業、不同企業帶來的差異化影響保持密切關注，綜合施
策保供穩價，及時有效管理預期，防範市場價格波動失序。
　　現在可能就是從關注到行動的一個階段，這個階段可長可短。遠期而言，如果要說風險和機
會，我們更傾向於風險，如果前三季度經濟和就業形勢好於預期，也就是說內需進一步提升得到
確認，並且是充分就業狀態，那麼政策可能會真正收緊。（ｗｌ）

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