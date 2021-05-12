【聚焦人幣】人幣中間價止三連升，即期低開１３點報６﹒４２８３

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４２５８，

較上個交易日跌４點子，止步三連升，暫時脫離近三年高位。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１３點子，報６﹒４２８３，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４２７０。

路透根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數

周三（１２日）較上日微跌０﹒０２％至９７﹒２９，上日則升至近３５個月新高；ＳＤＲ籃子

指數微跌至９６﹒２６，ＢＩＳ籃子指數微升至１０１﹒４。（ｊｔ）

