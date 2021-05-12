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12/05/2021 09:37

【聚焦人幣】人幣中間價止三連升，即期低開１３點報６﹒４２８３

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４２５８，
較上個交易日跌４點子，止步三連升，暫時脫離近三年高位。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１３點子，報６﹒４２８３，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４２７０。
　　路透根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數
周三（１２日）較上日微跌０﹒０２％至９７﹒２９，上日則升至近３５個月新高；ＳＤＲ籃子
指數微跌至９６﹒２６，ＢＩＳ籃子指數微升至１０１﹒４。（ｊｔ）

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