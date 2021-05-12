【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，連續三天淨投放１百億

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１００億元，連續三日淨投放。人行已連續

５１天開展１００億元的逆回購，且是第１２０日進行逆回購。（ａｃ）

