【大國博弈】國際記聯指北京對全球媒體施加影響力，輸出中國觀點

《經濟通通訊社１２日專訊》國際記者聯會今日將發表報告，探討中國對國際媒體的影響。

《紐約時報》取得該份報告，指中國正試圖創造一個另類的全球新聞媒體，向世界輸出中國觀點

甚至是虛假資訊，以抗衡英國廣播公司ＢＢＣ及美國有線新聞網絡ＣＮＮ等國際主流媒體的影響

力。報告更進一步指出，中國媒體正在配合外交官員，報道向外國輸出抗疫物資等舉動，並盡量

模糊病毒源頭。

報告由資深前駐華記者林慕蓮等人撰寫，指出中國通過資金和權力，以逐個擊破的方式向其

他國家媒體施加影響力。例如在意大利，有記者透露其工作的電視台曾報道病毒可能從實驗室洩

漏的理論後，該電視台和中國的合作即時告吹；在突尼西亞，當地記者獲中國大使館派發口罩、

消毒洗手液甚至電視錄影器材，但他們被要求播放支持中國的內容。

報告又提到中國的大外宣策略在多國已經起作用，例如遠在非洲小國幾內亞比紹，有新聞工

作者應邀與中國同行簽署協議；某家菲律賓通訊社超過一半新聞來自新華社；肯尼亞有媒體獲中

國資金後，開除一名曾撰寫中方鎮壓維吾爾族人文章的專欄作家等。

中國外交部發言人華春瑩回應指，世界本來就是豐富多元，在媒體領域不應只有ＣＮＮ及

ＢＢＣ，每個國家都應有自己的聲音。中國作為世界第二大經濟體和最大的發展中國家，當然應

該亦值得在國際輿論格局中擁有自己的一席之地，面對針對中國的肆意抹黑、謠言謊言，中國當

然需要發出自己的聲音，說明事實真相，留下客觀真實的人類敘事及記憶。（ｅｙ）（ｚｚ）

