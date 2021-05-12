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12/05/2021 09:27

【人口普查】官媒籲採取有力人口政策，專家稱人口紅利進入消退期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》備受外界關注的人口普查結果昨日（１１日）終於公布，全國
人口年均增長率為０﹒５３％創下紀錄新低，而且全國育齡婦女總和生育率僅為１﹒３，是全面
放開二胎政策以來最低水平，中國社會少子化及老齡化問題已客觀存在。
　　官媒《證券時報》指出，比起人口總量的變化，外界更應關注人口結構的改變，中國生育率
數據如今已大大低於正常替代水平，中國的人口金字塔圖進入收縮型的趨勢比較明顯，而新生兒
減少的深刻影響要在二三十年後才能看到，制定政策應有前瞻性，「車到山前必有路」的想法很
危險，早該採取有力的人口政策。
　　《經濟參考報》則表示，從此次人口普查結果看，中國人口紅利和人才紅利仍然存在，發展
動力依舊強勁，但為應對人口老齡化等基本國情，中國將制定人口長期發展戰略，優化生育政策
，以「一老一小」為重點完善人口服務體系，促進人口長期均衡發展。
　　上海財經大學中國公共財政研究院副院長于洪接受《北京青年報》訪問時表示，中國的老齡
化趨勢在持續加劇，且從數據上來看，新生人口下降趨勢目前還看不到明顯的逆轉可能，若不考
慮新技術等非常態因素的影響，人口增長放緩、勞動適齡人口減少肯定是一個不利信號，人口紅
利已經進入消退期。（ｅｙ）

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