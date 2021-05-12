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12/05/2021 16:29

【人口普查】華春瑩：低生育將是中國現實問題，擬針對性制定政策

　　《經濟通通訊社１２日專訊》第七次人口普查結果昨日（１１日）終於公布，中國內地人口
約１４﹒１億人，年平均增長率為０﹒５３％創下紀錄新低，反映人口保持低速增長態勢。英媒
《金融時報》上月報道稱中國人口將跌穿１４億人，是１９５０末全國大饑荒以來首次人口下降
。然而，該篇報道的內容與官方公布的數據有出入。對此，英國《金融時報》再引述接近中國統
計局人士指出，最初調查所得的人口總量為少於１４億人，但後來這項數據被「向上修正」。
　　外媒認為中國人口出生率下降、老齡化問題加劇、勞動力人口萎縮會對中國經濟造成嚴重影
響。在北京，中國外交部發言人華春瑩今日表示，人口出生率下降和人口老齡化是發達國家普遍
面臨的問題。隨著各國經濟社會的持續發展，尤其是工業化現代化帶來的人口生育觀念轉變等方
面的影響，低生育已經成為大多數發達國家普遍面臨的問題，也許將來也是中國要面臨的現實問
題。
　　華春瑩又引述有關部門負責人的話表示，要辯證看待人口變化對於社會經濟的影響，中國將
推動高質量發展，有針對性地制定人口的相關戰略和政策。在十四五規劃綱要里面已經明確的提
出，要推動實現適度生育水平，減輕家庭生育養育和教育的成本，釋放生育政策的潛力。
（ｗｌ）

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