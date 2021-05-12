【人口普查】大華銀行：人口結構變化或制約中國未來幾年經濟增速

《經濟通通訊社１２日專訊》第七次人口普查結果昨日（１１日）終於公布，中國內地人口

約１４﹒１億人，年平均增長率為０﹒５３％創下紀錄新低，反映人口保持低速增長態勢。新加

坡大華銀行今日發表報告稱，雖然人口結構變化可能會制約中國未來幾年的經濟增速，但其龐大

的人口及經濟規模，以及通過科技的應用提高收入水平及改善生產力可能抵銷部分影響。

報告認為，人口老化及勞動力萎縮將透過ＧＤＰ增速下降、提高儲蓄率及更多的投資去提高

生產力，和更高的醫療保健費用等，對中國的經濟產生帶來重大影響，從而影響其利率、貨幣及

財政政策以及資本流動。隨著人民銀行繼續開放資本賬戶，相對較高的儲蓄率、因經濟增長放緩

導致利率下行的壓力以及養老金要求等因素加起來，可能會導致更多的資本外流。

不過，報告同時指，人口變化亦將意味著消費者喜好及需求的轉變，以及為各種產品及服務

帶來的新機會。



＊專家：「十五五」迎來人口總量拐點＊



中國人民大學人口與發展研究中心教授翟振武解讀數據時認為，中國人口高速甚至於超高速

增長的時期已漸行漸遠，人口慣性增長階段正漸趨尾聲，人口零增長乃至負增長的時代則漸行漸

近。他預計，到「十五五」（２０２６－２０３０年）時期，會迎來中國人口總量的「拐點」。

人口增長勢頭放緩以至扭轉，主要是出生人口數量下降的結果。（ｗｌ）

