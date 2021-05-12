【聚焦數據】內地４月Ｍ２增速回落至８﹒１％，大幅低於預期

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，４月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２２６﹒２１

萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒１％，增速分別比上月末和上年同期低１﹒３個和３個

百分點，大幅低於市場預期的增９﹒３％。

４月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額６０﹒５４萬億元，同比增長６﹒２％，增速比上月末低

０﹒９個百分點，比上年同期高０﹒７個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額８﹒５８萬億元，同

比增長５﹒３％。當月淨回籠現金７４０億元。（ｗｌ）

