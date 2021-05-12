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12/05/2021 16:34

【聚焦數據】４月人民幣貸款增加１﹒４７萬億元，低預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，４月份人民幣貸款增加１﹒４７萬億元（人民
幣．下同），低於市場預期的１﹒６萬億元，比上年同期少增２２９３億元，比２０１９年同期
多增４５２５億元。分部門看，住戶貸款增加５２８３億元，其中，短期貸款增加３６５億元，
中長期貸款增加４９１８億元；企（事）業單位貸款增加７５５２億元，其中，短期貸款減少
２１４７億元，中長期貸款增加６６０５億元，票據融資增加２７１１億元；非銀行業金融機構
貸款增加１５３２億元。
　　４月末，本外幣貸款餘額１８７﹒８５萬億元，同比增長１２％。月末人民幣貸款餘額
１８１﹒８８萬億元，同比增長１２﹒３％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒３個和０﹒８
個百分點。

＊４月人民幣存款減少７２５２億元＊

　　４月末，本外幣存款餘額２２６﹒６９萬億元，同比增長９﹒２％。月末人民幣存款餘額
２２０﹒２萬億元，同比增長８﹒９％，增速比上月末和上年同期均低１個百分點。
　　４月份人民幣存款減少７２５２億元，同比多減２萬億元。其中，住戶存款減少１﹒５７萬
億元，非金融企業存款減少３５５６億元，財政性存款增加５７７７億元，非銀行業金融機構存
款增加５２６８億元。
　　４月末，外幣存款餘額１萬億美元，同比增長３３﹒２％。當月外幣存款增加４７８億美元
，同比多增５８８億美元。（ｃｔ）

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