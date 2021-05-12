【聚焦數據】４月末社融規模存量逾２９６萬億，同比增１１﹒７％

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，初步統計，４月末社會融資規模存量為

２９６﹒１６萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒７％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１８０﹒７９萬億元，同比增長１２﹒７％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒２５萬億元，同比下降７％；委托貸款餘額為

１１﹒０２萬億元，同比下降２﹒５％；信託貸款餘額為５﹒８７萬億元，同比下降２１％；未

貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒６１萬億元，同比增長５﹒９％；企業債券餘額為２８﹒３９萬

億元，同比增長８﹒９％；政府債券餘額為４７﹒０８萬億元，同比增長１８﹒８％；非金融企

業境內股票餘額為８﹒５８萬億元，同比增長１４﹒２％。

從結構看，４月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１％，同

比高０﹒５個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒８％，同比低

０﹒１個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒７％，同比低０﹒６個百分點；信託貸款餘額佔比２％

，同比低０﹒８個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒２％，同比低０﹒１個百分點；

企業債券餘額佔比９﹒６％，同比低０﹒２個百分點；政府債券餘額佔比１５﹒９％，同比高１

個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比高０﹒１個百分點。（ｗｌ）

