【ＦＯＣＵＳ】房地產稅似近還遠，兩大關鍵缺一不可

【ＦＯＣＵＳ】財政部關於四部門周二（１１日）在京主持召開房地產稅改革試點工作座談

會的８５字公告，引發地產股周三（１２日）一片哀鴻遍野。一邊是長達１８年的樓梯響，另一

邊是「字少事大」的官場不成文定律，疊加央媽最新指「一些地方財政收支矛盾突出」，內地全

面開徵房地產稅，這次是否真的近了？



＊口徑變「積極穩妥推進」，地方財政或倒逼＊



７０大中城市新樓價格指數連漲６６個月，首４月全口徑銷售額破千億的房企多達９家……

房住不炒基調下，國人對「磚頭」的熱愛依然熾熱，令財政部一紙最新公告背後虛實更添撲朔迷

離。

公告指，財政部、全國人大常委會預算工委、住建部、稅務總局負責人，昨在京主持召開房

地產稅改革試點工作座談會，聽取部分城市人民政府負責人及部分專家學者對房地產稅改革試點

工作的意見。而就在上周，財政部長劉昆同撰文稱，「積極穩妥推進房地產稅立法和改革」。

自２００３年啟動房地產稅模擬評稅試點，到２０１１年上海、重慶啟動房產稅試點，「房

地產稅立法╱改革」終於從２０１１年兩會的「研究推進」、２０１８年兩會的「穩妥推進」、

２０１９年兩會的「穩步推進」，上升至最新的「積極穩妥推進」；疊加央媽一季貨幣政策執行

報告指，「一些地方財政收支矛盾突出」，開徵房地產稅，防止房地產泡沫破裂，開源地方財政

，似終有將動真格之勢。



＊不動產登記及聯網＋確保連鎖反應萬無一失＊



此外，有別國務院訂立大框架，上述４部門份屬具體實施、執行，儘管全國人大常委會上月

公布的２０２１年度立法工作計劃並未見房地產稅，但萬科（０２２０２）、融創

（０１９１８）、保利（滬：６０００４８）等一眾龍頭地產股仍齊聞聲下挫。

不過，要徵收房地產稅，拋開起徵面積、累進稅率等立法細節，徹底釐清數億國民誰人名下

有幾套房，以及做好徵稅後樓市可能的連鎖反應應對準備，才是兩大關鍵缺一不可。對於前者，

儘管國土資源部２０１６年起即開始新購物業不動產證登記及全國聯網，但大量存量房產、小產

權房等何時全數納入數碼化登記，仍未可知。

對於後者，開徵新稅會否引發樓市銷售大跌、銀行壞帳急升、民眾轉買為租潮等，從監管層

去年起連續出招規定房企「三道紅線」、集中管理銀行房貸佔比、加強住房租賃企業監管、整治

平台企業壟斷等動作看，可謂正未雨綢繆。

眼見債市面對鮑叔等聯儲上下的鴿聲嘹亮，仍紛紛做出迎接減碼風暴應對，面對似乎永遠只

聞樓梯響的房地產稅，看多幾步，悶聲發財或是王道。

