《法證攻防－林恩》科網弱勢博反彈，復甦主題利資源

《法證攻防》有多間科技公司即將公布業績，５月１３日（周四）有阿里巴巴

（０９９８８）、中芯國際（００９８１）、嗶哩嗶哩（０９６２６）；５月１４日（周五）有

瑞聲科技（０２０１８）等；騰訊（００７００）、百度（０９８８８）、京東（０９６１８）

等則於下周公布。

過去兩周多隻科技股連日受壓，嗶哩嗶哩、百度一度錄得九連跌。美團被上海市消保委約談

，股價曾連跌１０日，由３００元之上跌至２５０元之下。周三科網股喘穩，美團、百度、嗶哩

嗶哩止跌回升。內地監管陰霾籠罩科網股，當中阿里巴巴早前被市監局因違反反壟斷法處罰

１８２億元人民幣，臨近業績，周三股價反彈６％。恆生科技指數周二見今年內低位７５３３點

，周三（１２日）反彈２﹒７６％，收報７８６１點。

全球疫苗接種進度良好，市場憧憬經濟在疫情中慢慢復甦，貨幣寬鬆環境持續，資源商品價

格與需求上升。倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）三個月期銅價格高企，一度突破１０５００美元。江

西銅（００３５８）及紫金礦業（０２８９９）四月以來至本周三股價波幅上落，總體飆升

３１％和４０％，但周二（１１日）都回吐約７﹒７％。過去５個交易日，江西銅、紫金礦業分

別錄得１３３９萬及１１５５萬元資金淨流入好倉。中海油（００８８３）受北水資金關注，過

去三個交易日港股通錄得８﹒８４億元淨流入。如繼續看好，投資者可以留意：



相關資產 認股證編號 行使價 到期日 實際槓桿

（元） （倍）

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江銅（００３５８） ２３５８１ ２２﹒００ ２０２１年１１月 ４﹒０

紫金（０２８９９） ２３５７９ １３﹒５０ ２０２２年０２月 ２﹒８

海油（００８８３） １１７４０ ９﹒７５ ２０２１年１２月 ５﹒１

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《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

