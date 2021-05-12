  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/05/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》受惠去產能及需求旺盛，鋼價高企有利鋼鐵業

　　《投資智慧》４月中國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲６﹒８％，漲幅較３月擴大
２﹒４個百分點，亦高於市場預期的增６﹒６％，４月ＰＰＩ環比上漲０﹒９％。當月，工業生
產者購進價格同比上漲９％，環比上漲１﹒３％。１至４月平均工業生產者出廠價格比去年同期
上漲３﹒３％，工業生產者購進價格上漲４﹒３％。而４月ＰＰＩ同比上升主要受三方面因素影
響，一是國內需求持續回暖，消費終端需求向上傳導，二是大宗商品價格持續走高，三是去年低
基數效應。ＰＰＩ大幅上漲，是顯著的通脹特徵。由於非原油（黑色、有色、化工）價格的持續
且大幅的上漲。恢復性需求和耐用品更新驅動下，中下游商品的產能供需缺口支撐了價格堅挺，
全球工業品需求上升。但近日ＰＰＩ環比漲幅稍有回落，主要受石油和有色金屬行業價格漲幅回
落影響。
　
　　留意到市場憧憬經濟復甦，全球工業品需求旺盛，量價齊升。在內地長假期後銅價達到１０
年來最高，而鐵礦石更升破１２００元人民幣關口，升４﹒０８％，帶動鋼鐵股全面造好。疫後
景氣復甦，電動車、再生能源、光纖和半導體，一些新大趨勢發展均需鋼鐵原料，還有基礎建設
擴展，都帶動鋼鐵需求提升。世界鋼鐵協會４月公布預測，鋼鐵需求今年將成長５﹒８％，明年
還會再增長２﹒７％。上游鋼廠產能不足，而下游需求回升，鋼價就會出現急漲的情況。另外，
受惠國家於２０２１年２月份就鋼鐵去產能，嚴禁新增鋼鐵產能，並研究制定去產量工作方案，
實行產能產量雙控政策，將檢查重點包括退出產能情況、歷次檢查整改落實情況等。相信受惠去
產能政策，加上用鋼量大的汽車業需求持續旺盛，令鋼鐵價格居高不下，有利鋼鐵行業。
　
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/05/2021
《神州經脈》中國人口年均增長率創新低　通脹顯著PPI三年半高
財經熱話11/05/2021
港股插581點力保兩萬八　科指挫3%　美團十連跌
中國故事11/05/2021
【人口普查】六個錢包、內捲……中國人不願生孩子的四個關鍵詞
中國故事11/05/2021
【人口普查】中國人口14億　年均增長率創新低　一文看懂普查數據
FOCUS11/05/2021
【FOCUS】淨增人口多「銀髮」　機器人加速「大躍進」
財經熱話11/05/2021
吉利汽車銷售遜預期股價挫逾半成 北水趁低吸納?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金