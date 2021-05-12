《投資智慧－鄧聲興》受惠去產能及需求旺盛，鋼價高企有利鋼鐵業

《投資智慧》４月中國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲６﹒８％，漲幅較３月擴大

２﹒４個百分點，亦高於市場預期的增６﹒６％，４月ＰＰＩ環比上漲０﹒９％。當月，工業生

產者購進價格同比上漲９％，環比上漲１﹒３％。１至４月平均工業生產者出廠價格比去年同期

上漲３﹒３％，工業生產者購進價格上漲４﹒３％。而４月ＰＰＩ同比上升主要受三方面因素影

響，一是國內需求持續回暖，消費終端需求向上傳導，二是大宗商品價格持續走高，三是去年低

基數效應。ＰＰＩ大幅上漲，是顯著的通脹特徵。由於非原油（黑色、有色、化工）價格的持續

且大幅的上漲。恢復性需求和耐用品更新驅動下，中下游商品的產能供需缺口支撐了價格堅挺，

全球工業品需求上升。但近日ＰＰＩ環比漲幅稍有回落，主要受石油和有色金屬行業價格漲幅回

落影響。



留意到市場憧憬經濟復甦，全球工業品需求旺盛，量價齊升。在內地長假期後銅價達到１０

年來最高，而鐵礦石更升破１２００元人民幣關口，升４﹒０８％，帶動鋼鐵股全面造好。疫後

景氣復甦，電動車、再生能源、光纖和半導體，一些新大趨勢發展均需鋼鐵原料，還有基礎建設

擴展，都帶動鋼鐵需求提升。世界鋼鐵協會４月公布預測，鋼鐵需求今年將成長５﹒８％，明年

還會再增長２﹒７％。上游鋼廠產能不足，而下游需求回升，鋼價就會出現急漲的情況。另外，

受惠國家於２０２１年２月份就鋼鐵去產能，嚴禁新增鋼鐵產能，並研究制定去產量工作方案，

實行產能產量雙控政策，將檢查重點包括退出產能情況、歷次檢查整改落實情況等。相信受惠去

產能政策，加上用鋼量大的汽車業需求持續旺盛，令鋼鐵價格居高不下，有利鋼鐵行業。



《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

