《拆局麒想－林嘉麒》贛鋒鋰業（１７７２）頻併購，價值有待體現

《拆局麒想》資源價格持續上升，相關資源股輪流炒。不過就算全球新能源車高增長，預期

鋰行業景氣持續超預期，唯獨此板塊難升。鋰股中，去年股價表現強勢，近月表現呆滯，靜極或

思動，可予留意。



首先，在供應方面，發改委於５月６日宣布即日起無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切

活動，而目前中國對鋰礦進口依賴度高達約７０％，其中約５０％來自於澳洲。鋰礦供需抽緊背

景下，鋰資源股理應有重大價值重估。不過，贛鋒（０１７７２）股價沒有受惠，皆因５月７日

，遭股東朱雀基金在場內以每股均價１００﹒２５港元減持１２１﹒９８萬股，儘管減持後持股

比例由１４﹒２４％下降至１３﹒７３％，持股不少，惟事實上，２月時基金持股高達

２２﹒０３％，似乎仍有機會進一步減持。



不過，行業消息依然正面，第一季受新能源汽車需求帶動影響，內地碳酸鋰和氫氧化鋰需求

旺盛，期內內地電池級碳酸鋰均價７２１３８元（人民幣．下同），同比上漲４６％，氫氧化鋰

均價７７０９６元，同比上漲３０％。而鋰業鋰鹽產品和鋰電池產品在期內亦價量齊升，令業績

大幅增長。



另一方面，贛鋒以全球最完整的鋰產業價值鏈涵蓋了鋰行業上下游的各重要板塊作目標，惟

公司主業務一直專注卡金屬鋰及鋰化合物板塊，包括鋰製品製造、銷售及提供加工服務，其次是

鋰電池製造及銷售，相比上鋰礦資源業務甚少。因此，公司近年持續獲取全球上游優質鋰資源，

不斷豐富與拓寬原材料的多元化渠道供應，例如：進一步增持Ｍｉｎｅｒａ Ｅｘａｒ

Ｓ﹒Ａ﹒的股權比例５１％，並實施控股，用以幫助推動阿根廷Ｃａｕｃｈａｒｉ－

Ｏｌａｒｏｚ鋰鹽湖項目投資開發進度；除此之外，繼續增持墨西哥鋰黏土項目公司

Ｓｏｎｏｒａ Ｌｉｔｈｉｕｍ Ｌｔｄ的股權比例至５０％，積極探索多元化鋰資源供應。



今年併購持續，今年３月率先以自有資金１４﹒７０億元人民幣的代價收購鴻大基業

１００％的股權，並藉此間接持有五礦鹽湖４９％的股權。目標公司經營範圍包括：鋰礦及伴生

礦產品的採選、生產和銷售，鉀鹽、鋰鹽、硼、鎂等鹽湖資源開發及相關產品加工、生產和銷售

，氯化鉀肥、硫酸鉀肥、硫酸鉀鎂肥、顆粒鉀肥、碳酸鋰、氯化鋰等產品採選、生產和銷售等。

礦產資源儲量情況：一里坪鹽湖總孔隙度資源儲量為９８４８０﹒３９萬方鹵水，含氯化鋰

１８９﹒７萬噸，氯化鉀１８６５﹒８７萬噸。總給水度資源儲量４６９１９﹒９２萬方鹵水，

含氯化鋰９２﹒０７４萬噸，氯化鉀９００﹒３６萬噸。截至２０２０年４月，五礦鹽湖仍然存

有豐富資源量，過去歷年只消耗資源量為氯化鋰２﹒３７９萬噸，氯化鉀８４﹒９萬噸。庫存資

源量及鹽田在線量情況為氯化鋰６﹒９８２萬噸，氯化鉀７１﹒３６萬噸。



五礦鹽湖截至去年六月底，稅前淨利潤雖然只有１７８萬元，惟當時總資產２﹒６４億元相

信至今已升值不少。而近日公司再公布對Ｂａｃａｎｏｒａ進行要約收購，交易金額不超過

１﹒９億英鎊，亦是以自有資金進行要約收購，股權比例將由２８﹒８８％增至１００％持有。

公司併購動作明顯涉獵上游資源，加上股價近月橫行於８５元至１０５元已久，不排除向上突破

，當然以市盈率計，公司估值不菲，惟資源未來有價有市，中線而言甚具投資價值，贛鋒仍可看

高一線。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》

