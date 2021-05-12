《樓市亮話－湯文亮》美國商會買中環商廈的啟示

《樓市亮話》在美國出售壽山村道美領事屋以及美國商會出售金鐘甲廈會址的時候，有老友

問有何見解，我話形勢不妙，美國佬的確了解香港樓市，出售領事屋以及商會甲廈會址，目的是

搖動香港地產根基。香港地產由兩大支柱撐起，副柱是甲級商廈，如果甲廈樓價下跌，代表有不

少跨國公司正在收縮，市場一定會受到影響，但仍然未絕望，收縮只不過是會等待市場復甦，美

國商會當時賣金鐘甲廈會址，就希望多些甲廈持有人降價出售，以達到擾亂商廈市場的目的，其

實亦已經達到，不少甲廈有兩至三成跌幅，如果不是甲廈持有人實力雄厚，我相信會出現一場災

難。

至於美國出售美領事，目的也是一樣，希望豪宅業主賣樓離港，這牽涉到撐起香港樓市的主

柱，如果豪宅價格跌幅好似甲廈一樣，代表有不少富豪無心戀戰而離港，香港要翻身也不容易，

好彩大多數豪宅業主只是持有一間豪宅，除非逼不得已，否則是不會出售，豪宅不跌，代表香港

仍未絕望，近期有不少有錢人對香港重拾信心，令到香港豪宅價格升幅超越中小型單位，不過，

如果不是行內人，很難察覺到這些變化。



美國商會買中環乙級商廈作為新會址又不同，買入價甚至大幅高於昔日出售金鐘甲廈會址的

售價，啟示是甚麼？代表美國商人對香港重拾信心，香港準備復甦，事實勝於雄辯，大家亦毋須

爭拗，倒不如收拾心情，迎接復甦。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

