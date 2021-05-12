《缸邊嫺談－黃惠嫺》全球海運運費增加，帶動航運股板塊上升

《缸邊嫺談》疫情下各行各業均大受影響，但航運的需求卻反而大增，海運價格更有升無減

。航運股板塊的升浪自去年７月開始，升勢主要是由於後疫情時代全球經濟重啟，工廠生產逐步

恢復，加上供應鏈需求上升，出入口增加，但航運力在缺櫃、缺船、缺人手的情況下未能完全復

原，導致運費增加。



＊海運價格上升的多個原因＊



缺櫃是其中一個令運費上升的原因。根據中國集裝箱行業協會指出，集裝箱短缺的原因包括

全球疫後復甦程度不同，導致企業將產業鏈移向內地採購，令內地貨物的出口量增加；疫情期間

全球多個國家在加強入境檢疫措施下，增加了航運的時間，引致集裝箱回流速度減慢，使集裝箱

在全球的分配出現嚴重不均，中國每出口３個集裝箱只能運回１個，大量空櫃在不同的港口積壓

，形成環球集裝箱求過於供的狀況；再加上２０２０年上半年因經濟出現某程度上的停擺，令各

船運公司未能按進度預訂新的集裝箱，導致供需出現不平衡。而缺船及缺人的原因主要因為疫情

限制了船員上岸，令船隻未裝載貨物即要折返，增加了航運時間，而蘇彝士運河擱淺事件及大宗

商品需求上升亦引致有關短缺。



＊中國出口貨量上升＊



內地的疫情控制得宜，是全球最早恢復的國家，２０２０年上半年全球的經濟經歷了不同程

度的停頓後，中國的出口總值在去年７月按年同比增長重回雙位數，出口持續上升，對集裝箱需

求急增，加上港口貨物積壓，出現塞港的問題，因此導致各種尺寸的海運集裝箱價格不斷飆升。

特別是去年第四季度中國出口集裝箱運價指數在貿易旺季下升幅擴大。



＊內地「一箱難求」＊



就內地出口集裝箱運價而言，中國出口集裝箱運價指數由去年下半年開始上漲，出現「一箱

難求」的現象。雖然指數在今年２月創新高後一度回落，但隨著航運需求不斷上升，運輸成本不

斷上漲之下，５月７日公布的中國出口集裝箱運價指數已再創新高，升至２０７４﹒３５點。



＊蘇彝士運河堵塞事件＊



今年３月底有一艘２０萬噸級貨櫃輪在蘇彝士運河擱淺７日後，引發了貨輪大擠塞。現時全

球貿易約有１２％依賴蘇彝士運河，包括運輸日用品以及大宗商品，貨輪可通過運河從波斯灣北

上前往歐洲，而運載歐洲地區的能源及資源等的貨輪亦可通過運河南下再前往亞洲。而根據船隻

追踪網站中國港口網的數據顯示，蘇彝士運河北上及南下的貨輪都出現了積壓，一來航運已因此

而延誤７天時間，二來要將運河的交通徹底恢復需要數個月的時間，三來船隻擠塞或繞道航行令

船隻供應緊張，為趕交貨日期託運者需要加價才能付運。



＊大宗商品的需求激增＊



經濟逐步恢復，大宗商品需求激增刺激了海運價格上漲。乾散貨運輸成為今年表現最好的板

塊之一。截至２０２１年５月７日，反映大宗商品海運價格的波羅的海乾散貨指數按年增長

５１９﹒２６％至３１８３，創下１２年新高，顯示出市場對大宗商品的需求熾熱。



＊油價上升＊



還記得在２０２０年初油價大跌，令石油輸出國組織及其夥伴國達成減產協議，才能將油價

穩定下來。不過隨著航運需求恢復，油價止跌回升。截至２０２１年５月７日，紐約期油已由去

年同期２３﹒５５美元一桶的低位回升至６４﹒９美元一桶，國際油價按年同比升１﹒７６倍。

而油價佔運輸業總成本比例約１０％至４０％，油價回升增加了航運成本，航運公司因而將成本

轉移至託運人身上。

新冠疫情的出現前所未有地擾亂了由生產到交貨的各個環節，每個環節均出現不同程序的樽

頸問題，筆者從做貿易公司的朋友交談中得知，多批出貨付運的貨物最後因運費的升幅而出現虧

蝕，原因是需要以較高的價錢搶櫃，導致整個交易的運費上升，或是因為海運船費臨時加價而增

加整體成本；又或者是因船期延誤而需要改用空運付運，以趕及合約中所列明的交貨日期。

疫情發生初期，２０２０年上半年各國為控制疫情而進行大封鎖，全球９條主幹海運航線綜

合停航率曾一度高達７４％，在全球貿易大受打擊，航運業界不得不因此而減少船隻、貨櫃的供

應量。但隨著疫情受控，各國經濟從２０２０年下半年開始復甦，國際海運市場受集裝箱短缺、

貿易復甦等因素影響，航運十分緊張，海運價格處於高位，增加全球貿易成本，此現象預計將會

在今年內持續。再加上各國都在加緊購買大宗商品重建庫存，從大宗商品今年以來的升幅看到，

市場對各種商品的需求不斷增長，令今年乾貨運輸費用飆升了５０％以上。全球貨運業持續呈現

供不應求的狀況，海運運費加價不斷，海運股走強，近日馬士基（Ｍａｅｒｓｋ）等國際航運巨

頭相繼宣布，自５月起上調部分海運運費。該公司認為全球進出口需求激增，將導致供應鏈進入

樽頸，缺箱等狀況將持續至２０２１年第四季度。相信在經濟持續復甦以及「缺櫃」、「缺船」

的情況下，集裝箱航運及乾散貨航運板塊均可受惠。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與航運股板塊相關的股份

