《經濟通通訊社１２日專訊》消息指，本港新增２宗新冠肺炎確診個案，今日將不設疫情記
者會。
據了解，確診變種病毒的菲律賓裔女護士（編號：１１６７２）的胞兄，昨天（１１日）檢
測呈陽性，意味連續四日本地零確診或斷纜。
食物及衞生局長陳肇始表示，自新冠疫苗接種計劃開展以來，曾收到一些有關為非香港居民
接種疫苗的查詢和要求，當局正審視為在香港逗留一段時間的非香港居民提供疫苗接種服務的論
據和相關安排，並會適時作出決定和公布。（ｃｌ）
12/05/2021 13:16
【新冠肺炎】消息：本港新增２宗確診，今日不設疫情記者會
《經濟通通訊社１２日專訊》消息指，本港新增２宗新冠肺炎確診個案，今日將不設疫情記
者會。
據了解，確診變種病毒的菲律賓裔女護士（編號：１１６７２）的胞兄，昨天（１１日）檢
測呈陽性，意味連續四日本地零確診或斷纜。
食物及衞生局長陳肇始表示，自新冠疫苗接種計劃開展以來，曾收到一些有關為非香港居民
接種疫苗的查詢和要求，當局正審視為在香港逗留一段時間的非香港居民提供疫苗接種服務的論
據和相關安排，並會適時作出決定和公布。（ｃｌ）
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