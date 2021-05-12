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12/05/2021 16:45

【香港政情】民主派黃潤達及馬旗拒宣誓，辭任區議員

　　《經濟通通訊社１２日專訊》立法會下午恢復二讀辯論區議員宣誓條例草案。兩名民主派議
員包括黃潤達及馬旗，先後表明拒絕宣誓，分別辭任葵青及屯門區議員。
　　葵青區議員黃潤達表示，有見區議員宣誓的草案即將通過，他批評政府全方位打壓異己，收
窄議政空間，不想宣誓後自我審查，因此早上已經提出請辭，本月底離任，拒絕宣誓，他對自己
未能完成參選承諾，向支持者致歉。
　　屯門區議員馬旗亦在社交網站指，香港政情急速劇變，不能認同宣誓做法，故放棄職務。（
ｃｌ）（ｚｚ）

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