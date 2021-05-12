【香港政情】民主派黃潤達及馬旗拒宣誓，辭任區議員

《經濟通通訊社１２日專訊》立法會下午恢復二讀辯論區議員宣誓條例草案。兩名民主派議

員包括黃潤達及馬旗，先後表明拒絕宣誓，分別辭任葵青及屯門區議員。

葵青區議員黃潤達表示，有見區議員宣誓的草案即將通過，他批評政府全方位打壓異己，收

窄議政空間，不想宣誓後自我審查，因此早上已經提出請辭，本月底離任，拒絕宣誓，他對自己

未能完成參選承諾，向支持者致歉。

屯門區議員馬旗亦在社交網站指，香港政情急速劇變，不能認同宣誓做法，故放棄職務。（

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