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12/05/2021 07:54

【企業盈喜】華信地產財務（００２５２）料全年轉虧為盈

　　《經濟通通訊社１２日專訊》華信地產財務（００２５２）公布，預期截至３月３１日止年
度將錄得純利，而去年度則錄得虧損淨額約１﹒８５億元。
　　該集團指，轉虧為盈主因投資物業公平價值變動虧損減少約６８％、出售附屬公司收益約
５３４０萬元，以及得益於更好的客戶組合及成本控制措施取得成效，生產及分銷塑膠包裝材料
分部經營利潤增加約９３０萬元。
　　該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）

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