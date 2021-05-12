  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/05/2021 07:54

【企業盈警】璋利國際（１６９３）料中期虧損降至３０９０萬令吉

　　《經濟通通訊社１２日專訊》璋利國際（０１６９３）公布，預期截至３月３１日止中期淨
虧損約３０９０萬令吉，比去年同期淨虧損１﹒５５億令吉有所減少。
　　該集團指，淨虧損減少主因修訂估計違約賠償金，從而致使對期內確認建築收入產生較小影
響、期內減少人力雇傭而降低人力成本和與去年同期相比，期內稅收支出較低。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/05/2021
《神州經脈》中國人口年均增長率創新低　通脹顯著PPI三年半高
財經熱話11/05/2021
港股插581點力保兩萬八　科指挫3%　美團十連跌
中國故事11/05/2021
【人口普查】六個錢包、內捲……中國人不願生孩子的四個關鍵詞
中國故事11/05/2021
【人口普查】中國人口14億　年均增長率創新低　一文看懂普查數據
FOCUS11/05/2021
【FOCUS】淨增人口多「銀髮」　機器人加速「大躍進」
財經熱話11/05/2021
吉利汽車銷售遜預期股價挫逾半成 北水趁低吸納?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金