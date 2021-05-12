《經濟通通訊社１２日專訊》璋利國際（０１６９３）公布，預期截至３月３１日止中期淨
虧損約３０９０萬令吉，比去年同期淨虧損１﹒５５億令吉有所減少。
該集團指，淨虧損減少主因修訂估計違約賠償金，從而致使對期內確認建築收入產生較小影
響、期內減少人力雇傭而降低人力成本和與去年同期相比，期內稅收支出較低。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
12/05/2021 07:54
【企業盈警】璋利國際（１６９３）料中期虧損降至３０９０萬令吉
《經濟通通訊社１２日專訊》璋利國際（０１６９３）公布，預期截至３月３１日止中期淨
虧損約３０９０萬令吉，比去年同期淨虧損１﹒５５億令吉有所減少。
該集團指，淨虧損減少主因修訂估計違約賠償金，從而致使對期內確認建築收入產生較小影
響、期內減少人力雇傭而降低人力成本和與去年同期相比，期內稅收支出較低。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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