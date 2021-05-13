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即市新聞

13/05/2021 15:05

《出旗制勝－麥穎儀》騰訊業績在即，輪場資金見好倉流出

　　《出旗制勝》美國三大股指周三（１２日）晚全線急跌２％或以上，當中又以納斯達克指數
跌幅最為明顯，跌幅超過２﹒６％，ＶＩＸ指數亦夾升超過２６％至２７﹒６水平。中概股在美
股時段表現偏軟，令其在港股交易時段表現承壓，權重科網股急跌拖累恆指周四（１３日）低開
超過３００點，午後跌幅更要擴大至４００點以上。
　　幾隻大型科網股第一季度的業績都集中在５月公布，繼阿里及嗶哩嗶哩之後，京東
（０９６１８）亦將於下周三（１９日）公布業績。近日股價隨著一眾新經濟股向下，自從上周
失守３００元大關之後似乎未能止跌，本周持續於關口以下上落，周四中段跌幅一度擴大至近４
％，整體走勢呈跌穿支持位的形態。而輪場資金周三亦以看淡部署居多，京東昨日是十大好倉流
出及十大淡倉流入的股份之一，市場悲觀情緒超過７成。如對京東後市繼續看淡，或可留意京東
沽２１４１５，行使價２４５﹒８８元，實際槓桿４﹒１倍，引伸波幅４０﹒２％，換股比率１
００兌１，２０２１年１２月３０日到期。
　　最新消息指，市傳京東物流計劃於下周一（１７日）起招股，並於５月２８日上市，估值或
達３５０億美元，消息或引市場憧憬，未知能否提振京東股價。投資者如對京東首季業績看好，
又憧憬京東物流能刺激京東股價向好的話，或可留意京東購２２０３７，行使價３３９﹒０８，
實際槓桿７﹒４倍，引伸波幅４１﹒３％，換股比率１００兌１，２０２１年０９月２９日到期

　　緊接京東業績之後，騰訊亦將於下周四（２０日）公布第一季度業績。早前有大行報告指，
騰訊（００７００）等大型科網股或因攤薄效應在ＭＳＣＩ半年檢中權重下降最大引市場憂慮，
加上騰訊股價近日失守６００元重要關口，連早前大股東減持位５９５元亦要跌穿，失守
２００天移動平均線。截至周三數據，輪場資金見好倉流出，淡倉流入追沽，令騰訊悲觀情緒計
超過六成。如投資者欲以認沽證對？手上持倉風險，或可留意騰訊沽１５６９７，行使價５２５
元，實際槓桿４﹒４倍，引伸波幅３０﹒５％，換股比率５００兌１，２０２２年０４月２９日
到期。計算詳情或可參考花旗輪證網站中的輪證對？計算器：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｉｔ
ｉｆｉｒｓｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｔｃ╱ｍａｒｋｅｔ╱ｈｅｄｇｅ－ｃａｌｃｕｌａｔｏｒ
　　但隨著騰訊股價越跌越多，港股通資金周三明顯流入騰訊追捧，單日錄得超過３７億元資金
清淨流入騰訊。如對騰訊第一季度業績看好，或長線看好騰訊的話，不妨可以考慮用較長年期的
認購證部署，或可留意騰訊購２５３１５，行使價６４０﹒５元，實際槓桿４倍，引伸波幅
３４％，換股比率５００兌１，２０２２年０９月２９日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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