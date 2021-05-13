《行內行外－梁崇讓》疫情下的人為經濟危機

《行內行外》「華人與狗不得進入」，這句話對老一輩的人和一些對香港歷史有興趣的人來

說，一定早有所聞，這句話也經常出現在早年本港電影和電視劇的情節裏，此話帶有侮辱和歧視

中國人的成分，不知現時的中小學生，有多少人聽過呢？至於這句話是否真的曾在歷史中存在，

或是出自那外國人的口中？各方歷史學者存有爭論。



＊歐美重蹈冷戰思維＊



只是萬萬預料不到的是，類似這種說話，竟然會在中國香港這地方再度發生，在修例風波以

至黑暴事件期間，一直有外國勢力以及本土自決派人士製造假新聞和假信息，利用自由民主的口

號，挑動民粹主義，刻意撕裂社會民眾關係，又推出黃色經濟圈概念，有部分商店明目張膽在門

外張貼單張，「恕不招待內地人士」、「藍絲與狗不得內進」等告示標語，這種做法很明顯，就

是意圖挑撥香港人與內地人之間的矛盾，製造香港社會撕裂，簡單地說就是意圖分裂國家、煽惑

民族，遂逼使中央不得不出手，在香港實施國安法。



其實事件的始末緣自中美國力鬥爭，因美國擔心中國崛起影響其世界霸主地位，決定摒棄其

一直推動經濟全球一體化的理念，實行美國優先政策，向中國發動貿易戰，更加緊密五眼聯盟之

間的合作，以澳洲作為馬前卒，矛頭直指中國，近期澳洲宣布撤銷維多利亞省與中國之間簽署的

「一帶一路」的協議，澳洲國防部長更警告外界，不應低估澳洲與中國就台灣問題發生衝突的可

能性，同時傳出澳洲政府將逼令一間中國公司出售美國海軍陸戰隊重要戰略基地達爾文港的租賃

權。現時中國國勢今非昔比，也低估中國會以強硬立場應對，除立即對澳洲作出一系列商品的制

裁行動外，更宣布無限期暫停與澳洲戰略經濟對話機制下的一切活動，令兩國關係陷入谷底和更

趨緊張。



另外美國則利用七國集團外長會議期間，協調七國抗衡中國的經濟崛起，又製造南海緊張局

勢，有中國網民立即作出反彈，批評此類行為有如當年八國聯軍入侵中國，搶掠北京頤和園中國

文物的行徑。其實歐美這種做法，明顯是重蹈了美俄爭霸時期的冷戰思維，去抗衡今日的中國，

美國和西歐政府，早已對中資企業在當地的投資諸多限制，這種「中國企業不得內進」的思維有

如「華人與狗不得進入」的霸權行為翻版。這種思維將歐美在經濟全球一體化中所帶來的好處完

全摧毀，單邊主義的抬頭，令產品成本價格上漲，加上目前多國仍無法控制疫情，產業鏈出現停

頓，因此在不久的未來，全球都要面對通脹的威脅和經濟危機。



＊全球面對經濟危機＊



尤其是世界第二大人口國家印度，去年名列全球經濟體第五位，近來單日確診人數超過了

４０萬人，疫情完全未受控制，更有擴散跡象，許多地區已對印度陸續實施各類限制措施，包括

從印度抵達的人士都不能進入，這是否涉及歧視就要問問民主大國了？不過嚴重的疫情已令印度

各大產業陷入危機，印度向來有「世界藥廠」之稱，可惜仍不能自救，更直接影響全球藥品的供

應鏈，對全球的抗疫行動以及其他醫藥品供應必然有所影響。



此外，印度也是農藥、大米、小麥、白糖、棉、大黃麻和絲綢等的出口國，由於工廠、工人

和運輸已差不多完全停頓，估計這類產品也會無法如期交貨，全球也可能面臨糧食和原料短缺的

困擾，價格也可能因此暴漲。全球在沒有經濟增長下，有可能還要面對滯脹的危機，還有位於南

美也是全球第九大經濟體系的巴西，疫情也一直在擴散中，消息指出在巴西境內存有三種變異新

冠病毒，巴西現時每日死亡人數約３０００人，佔全球日均的三分一，其病毒已跨越蔓延到其他

國家，在拉丁美洲多國傳播，引致墨西哥、哥倫比亞、智利、阿根廷、智利、委內瑞拉、秘魯和

烏拉圭等南美國家也同樣面對疫情擴散的威脅。



如這些國家因染病人數急升，工業和第三類產業也同樣將面對停頓的危機，直接影響該國經

濟，也間接影響全球的經濟鏈。此時此刻，歐美多國不是共同抗疫，渡過全球面對的經濟危機，

還有人在運用冷戰的思維，冀望能維持其長久霸權的地位，這明顯是自私自利的行為，並非真正

為了全球人類的福祉，這種做法，將令全球面對另一次不必要的重大經濟危機，那時你認為美元

還能繼續成為貨幣霸主嗎？



＊ＳＰＡＣ下月諮詢＊



後記：外媒曾報道指，港交所（００３８８）計劃今年６月就ＳＰＡＣ上市框架進行公眾諮

詢，目標年底前有首隻ＳＰＡＣ掛牌。筆者曾說既然財政司司長已開腔支持ＳＰＡＣ上市框架在

港推出，御用學者已開始在傳媒文章做勢，料香港證監會又將大開綠燈了。但近期隨著ＳＰＡＣ

熱潮在美逐漸冷卻，加上有眾多ＳＰＡＣ公司無法找到合適的收購對象而發還剩餘資金，或有些

為了兌現承諾，收購項目時出現濫竽充數的現象已引起美國有關當局關注和查詢等因素影響下，

有傳香港證監會對ＳＰＡＣ在港應否推行持審慎態度，這是否屬實？還要留待有關當局澄清吧！

筆者記得證監會在「同股不同權」的議題上，初期反對的態度也是強硬，但最後仍是要聽從政府

的取態，那今次的結果又會怎樣呢？真是要拭目以待！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

