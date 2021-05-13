《缸邊隨筆－石鏡泉》五月花開二月寒

《缸邊隨筆》炒股有句Ｓｅｌｌ ｉｎ Ｍａｙ ａｎｄ ｇｏ ａｗａｙ，筆者認為這是

炒傳統股才適用，但如是炒新科技股、市夢股，就應用上Ｂｕｙ ｉｎ Ｍａｙ ａｎｄ

Ｓｅｌｌ ｉｎ Ｆｅｂ，用中文講是：五月花開二月寒。



「五月花開二月寒」是筆者多年來的感覺。第一次有這感覺是在１９９４年２月，當年２月

４日。英國野村的Ｋｎｉｇｈｔ發表個報告，謂恆指已見當年高位，要跌。結果是恆指由萬二點

跌至翌年（１９９５）的７０００點，為甚麼Ｋｎｉｇｈｔ咁醒？



事後孔明是，美儲局當年加息七次，共加了３﹒５厘。不過Ｋｎｉｇｈｔ在２月４日是不會

知悉美儲局會加息加咁勁的。



回看１９９３年恆指的上升，或有啟示，１９９３年５月港交所引入期權，這是個嶄新的投

資工具，港人初期唔識玩。



１９９３年５月朱鎔基推出宏觀調控，又是新事物，港人不理解，理論上國內經濟受調控，

港股應跌。



１９９３年７月（定９月？記不清了），摩根士丹利重回港開辦事處，他們經常發出買買買

的「研究」報告一出，有關股便升，當年便被稱為魔笛，魔笛是個西方神話，魔笛一吹，老鼠便

排隊跳入水中溺死了。



當年有傳華資眾地產大戶不認同魔笛所吹高的股價，狂沽認沽證，但股價就一直升，由５月

時的１９９３年七千多點，升至１９９４年２月的萬二點，傳眾地產大戶蝕到開巷，不得不投降

，唔玩。



如以陰謀論計，當魚腩大戶不玩了，以前靠食魚腩以肥的黑熊只好收手，再吹高股市也無謂

，再加上之後美儲局加息了，港股便跌。



這個１９９３╱１９９４年的港股升跌，應是衍生工具（期權）所導致的升跌市。衍生工具

最大的一個死穴是：時間。每個結算期都是個生死關口，到期到價，賺，到期不到價，蝕。第二

個大死穴是：利率有變。第三個死穴是：隔離基金爆煲，累街坊。



第一和第二個死穴，是期權計價模式中所可以早考慮到的，第三個死穴是被動的，你自己謹

慎，隔離不謹慎，殃及池魚，無法。一有基金爆煲，波幅一定勁升，升破一定水平，通街都會死

人，這個連環倒骨牌效應就是使對沖基金有定時爆煲的可能性。



＊恆指不會死 個股卻未必＊



對沖基金靠乜生存？是靠不斷推高股價而生存，他們只要吸引資金入→推高股價→再吸引資

金入→再推高股價→……。這種自我膨漲、自我推高的生存方法，可以長存嗎？當然不可以。一

般言，吹也只能吹７至１０個月。每日吹高股價１％，吹夠２００日，股價已升兩倍，公司盈利

能在一年內升兩倍嗎？不易，到交業績時，即每年的１２月至翌年３月，便要醜婦見家翁，醜樣

便公告天下，想不被沽，都不能。



看恆指月線圖，９３╱９４年及９９╱２０００年是衍生工具活躍年，五月花開，二月寒，

至於１９９７年的一次及之後的跌市則是政治年，跟衍生工具無關。



恆指是不會死的，只要有持貨能力，一定可以返家鄉，但個股如何？可以很慘，五月花開，

二月寒後，大家估有沒有機會見家鄉？該股今時仍有交易，各位苦主只好有苦自己知。當日二選

一，選了揸，今日苦痛有誰知？



衍生工具一跌，是無藥救的，投資者贖回，基金一定要沽貨，基金沽貨，股價又要跌，股價

再跌，又有基金被贖回，到何時才止？到所有之前的投資者不再沽才可。



筆者這兩天文：



周二：《二選一》，



周三：《他朝君股》，



今日：《五月花開二月寒》，



言盡了，閣下自決。







＊建行目標價６﹒４元＊



昨在《午市閒談》視頻中，筆者推介了建設銀行（００９３９）。推介時，建行已較上日微

跌，收報６﹒１９元，跌０﹒３％。國有內銀股昨普遍持平或趨跌，而建行對比工商銀行

（０１３９８）跌０﹒４％、農業銀行（０１２８８）跌０﹒９７％，跌幅算最小。建行預期市

盈率４﹒５７倍，預期周息率６﹒６４％。



建行今年首季度業績中規中矩，而包括它在內的內銀股料可受惠於兩大因素：一、去年利潤

被拉低，今年第二、三季可望從低基數復甦，令盈利按年增長；二、跨境理財通。



＊盈利料俏 受惠「理財通」＊



「基數低」較大機會令盈利按年有增長，容易理解，而將推出的「跨境理財通」則會利好銀

行理財資管、財富管理等相關業務，亦為內銀股價帶來憧憬。中金就指出，建行有望成為率先布

局跨境理財通的內銀之一。



＊受時間考驗 可望反彈＊



建行近日走勢其實並不起眼，惟沒有跌穿約６元的支持位，仍守於線圖保力加通道的中軸，

須受時間考驗，望反彈。策略上，投資者可候６﹒２元吸納，短期阻力在６﹒４元，暫可望水位

不多，目標介乎６﹒２至６﹒４元；短期支持５﹒９５元，止蝕５﹒９元。



滙豐證券、高盛及富瑞給予建行目標價，分別為８﹒８０、８﹒３５及８﹒１４元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

