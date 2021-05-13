【企業盈警】蜀塔國際料首季淨虧損擴大至約３００萬元人幣

《經濟通通訊社１３日專訊》中國蜀塔國際（０８６２３）基於對目前可得之未經審核綜合

管理賬目之初步審閱，預期於今年首季淨虧損擴大至約３００萬元（人民幣．下同），而去年同

期淨虧損約２２０萬元。

主要由於期內貿易應收款項之預期信貸虧損撥備增加約８０萬元；專業費用增加約５０萬元

，及員工成本增加約４０萬元。（ｎｓ）

