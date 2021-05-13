《經濟通通訊社１３日專訊》「女股神」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ旗下方舟投資 （ＡＲＫ
Ｉｎｖｅｓｔ）的金融科技創新主題基金（ＡＲＫＦ）隔晚（１２日）沽出４１﹒４４萬股移
卡 （０９９２３），佔基金比重０﹒０８０９％。該基金同時買入４﹒７２萬股虛擬貨幣交易
平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ，佔基金０﹒４０８２％。
另外，其旗艦創新主題基金（ＡＲＫＫ）昨晚亦賣出４２﹒９２萬股百度（０９８８８），
佔基金比重０﹒４０５１％。（ｋｌ）
13/05/2021 09:43
【契媽持倉】方舟投資沽移卡（０９９２３）與百度（０９８８８）
《經濟通通訊社１３日專訊》「女股神」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ旗下方舟投資 （ＡＲＫ
Ｉｎｖｅｓｔ）的金融科技創新主題基金（ＡＲＫＦ）隔晚（１２日）沽出４１﹒４４萬股移
卡 （０９９２３），佔基金比重０﹒０８０９％。該基金同時買入４﹒７２萬股虛擬貨幣交易
平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ，佔基金０﹒４０８２％。
另外，其旗艦創新主題基金（ＡＲＫＫ）昨晚亦賣出４２﹒９２萬股百度（０９８８８），
佔基金比重０﹒４０５１％。（ｋｌ）
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