【新冠肺炎】美國稱ＷＴＯ疫苗專利磋商將以消除增產障礙為目標

《經濟通通訊社１３日專訊》路透社報導，美國貿易代表戴琦周三在美國參議院金融委員會

上表示，在世界貿易組織（ＷＴＯ）有關新冠疫苗專利權豁免的磋商中，她的目標是要消除知識

產權這一增加疫苗生產的障礙。

她對該委員會說，磋商與其說是為了防止其他國家「竊取」美國技術，不如說是為了找到一

種方法，通過結束疫情來給人們的生活帶來積極影響。

戴琦說：「對我們來說，重要的是可以證明世貿組織能夠做出有效的、與人民生活相關的決

定。」（ｋｌ）

