  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/05/2021 13:58

【新冠肺炎】印度新冠病毒新增死亡連續第二天超４０００例

　　《經濟通通訊社１３日專訊》外電報導，印度新冠疫情仍然嚴重，新增死亡病例周四連續第
二天超過４０００例，新增感染病例連續第四日低於４０萬例，不過疫情已在農村地區瘋傳，一
些病例數可能因檢測不到位而匯總不上。
　　醫學專家表示，仍未能確定病例數何時將觸頂。
　　另外，泰國周四公布，新增４８８７例新冠感染病例，創單日最高增長數字。另外有３２人
病亡。英國方面，受助於疫苗接種迅速推進，感染率自３月來已經減半，但新變種病毒仍構成威
脅。（ｋｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning13/05/2021
林家亨：吉利首個反彈目標為26至27元
中國故事13/05/2021
【上海特寫】上海「花式」鼓勵打疫苗　送油送錢還出動女團
財經熱話12/05/2021
新一批iBond發行上限加碼至200億元　息率不少於2厘
中國故事12/05/2021
《神州經脈》滬指低開高走連升三日　4月信貸收緊M2顯著低預期
財經熱話12/05/2021
小米獲美方剔出黑名單　港股收升217點　科指彈近3％
市場動向12/05/2021
恒大汽車公告海量專利資訊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金