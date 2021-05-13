《經濟通通訊社１３日專訊》外電報導，印度新冠疫情仍然嚴重，新增死亡病例周四連續第
二天超過４０００例，新增感染病例連續第四日低於４０萬例，不過疫情已在農村地區瘋傳，一
些病例數可能因檢測不到位而匯總不上。
醫學專家表示，仍未能確定病例數何時將觸頂。
另外，泰國周四公布，新增４８８７例新冠感染病例，創單日最高增長數字。另外有３２人
病亡。英國方面，受助於疫苗接種迅速推進，感染率自３月來已經減半，但新變種病毒仍構成威
脅。（ｋｌ）
13/05/2021 13:58
【新冠肺炎】印度新冠病毒新增死亡連續第二天超４０００例
《經濟通通訊社１３日專訊》外電報導，印度新冠疫情仍然嚴重，新增死亡病例周四連續第
二天超過４０００例，新增感染病例連續第四日低於４０萬例，不過疫情已在農村地區瘋傳，一
些病例數可能因檢測不到位而匯總不上。
醫學專家表示，仍未能確定病例數何時將觸頂。
另外，泰國周四公布，新增４８８７例新冠感染病例，創單日最高增長數字。另外有３２人
病亡。英國方面，受助於疫苗接種迅速推進，感染率自３月來已經減半，但新變種病毒仍構成威
脅。（ｋｌ）
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