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即市新聞

13/05/2021 17:57

《台股攻略－馮偉明》台股持續下挫，未能重上萬六點

　　《台股攻略》新冠疫情仍未受控，加上外圍股市疲弱，台股今日（１３日）持續大幅震盪，
全日上下波幅達６６４點，加權指數最終收１５６７０點，跌２３２點，而成交金額則降至
５６８２億元（新台幣．下同），險守半年線１５５８８點。
　　電子權值股今日個別發展，台積電今早曾一度反彈，惟午市後賣盤湧現，最終不敵沽壓，收
５４７元，跌２﹒３％；聯發科收８７３元，跌１﹒７％；鴻海、聯電及大立光逆市上升，分別
收１０３元、４７﹒５５元及２９００元，升１％、２﹒６％及３﹒２％。航運股方面，三大貨
櫃股全面跌停收市，長榮、陽明及萬海均跌停，分別收７７﹒５０元?７９﹒２０元及
８０﹒１０元；散裝航運股台航、新興、裕民、四維航及中櫃亦跌停收市。鋼鐵股方面，指標股
中鋼收３６﹒６０元，跌４﹒６％；第一銅收５６﹒７０元，跌６﹒７％；中鴻、盛餘、燁興、
春源、大成鋼、千興、聚亨、海光、官田鋼、燁輝、彰源、新鋼、佳大及建錩均跌停收市。防疫
概念股持續受資金追捧，富邦媒、佰研、康那香、合世、毛寶、國光生、景岳、杏輝、亞諾法、
熱映、優盛、美吾華、易威及恆大均漲停收市。
　　美股暴瀉，加上疫情嚴峻，預料台股短線走勢反覆，投資者勿貿然入市。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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