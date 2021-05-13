《經濟通通訊社１３日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）附屬中車時代
電氣（０３８９８）發行Ａ股，並於科創板上市之申請獲上海證券交易所科創板上市委員會審核
通過。（ｊｃ）
13/05/2021 08:37
【國企紅籌】中車時代電氣（０３８９８）Ａ股科創板上市申請獲批
《經濟通通訊社１３日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）附屬中車時代
電氣（０３８９８）發行Ａ股，並於科創板上市之申請獲上海證券交易所科創板上市委員會審核
通過。（ｊｃ）
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