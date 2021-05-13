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13/05/2021 09:03

【神州民企】白馬戶外（１００）申請延長豁免嚴守上市規則期限

　　《經濟通通訊社１３日專訊》白馬戶外媒體（００１００）宣布由於符合最低公眾持股量涉
及出售或發行大量股份，加上疫情爆發持續影響戶外廣告業，要約人向該公司指需更多時間採取
相關措施，因此已向聯交所申請延長豁免期。
　　據了解該公司早前因未能符合２５％最低公眾持股量規定而於去年７月１４日停牌，其曾獲
聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則，而經延長豁免已於昨日（１２日）屆滿。（ｊｃ）

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