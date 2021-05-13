《談國論企－黎偉成》國際油價走高推高通貨須留意

《談國論企》國際原油價格近期加速上行，使環球通貨價格受到頗不輕壓力，而中國的工業

生產出廠者價格ＰＰＩ中的油氣、礦產售價亦升勢有餘未止，對通貨構成的威脅。相信中國堅持

以科技創新為最新主調的穩中有進經濟政策，可在一定程度抵銷能源、資源價格的惡性影響，惟

仍不宜稍一掉以輕心。



＊高技術高設備工業出廠價可控啟示佳＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國的工業生產者出廠價格在２０２１年４月份同

比增長６﹒８％，不僅較對上一個月所升的４﹒４％多增２﹒４個百分點，更是２０２１年恢復

正增長以來的連續４個月的環比上升，乃受困於（甲）國際能源、資源價格反覆走高，使中國的

工業生產品購進價格面對日益強烈的壓力，特別是（Ｉ）燃料、動類生產品的購進價格，於

２０２１年４月份同比上升１２﹒１％，相對於３月份的２﹒７％升幅多增凡９﹒４個百分點之

普，更止止２月份及１月份分別下跌１％與４﹒８％之勢，所產生的嚴重惡果為：（ｉ）石油和

天然氣洗選業的出廠價格於是月份同比飆升８５﹒８％，較３月份所升的２３﹒３％高出

５３﹒５個百分點；（ｉｉ）石油煤炭及其他燃料加工業出廠價格，同期亦急升２３﹒８％，相

對於３月份的環比則大幅提升１２﹒４個百分點。

倫敦及紐約原油價格估計未來一段時間會保持反覆上升的態勢，因：美國東部的輸油管道受

黑客的惡意衝擊得暫停運作，是為最新的重大壓力；而美、英等僅就接種疫苗者眾而急匆匆的重

啟社會、經濟，使金融市場人士普估這對能源資源價壓力不淺，果如是，則通貨有可能重新隨能

源價格回升，在經濟未穩之時實屬利淡之因。

尤其是國際原油價格於２０２０年持續反覆回升，至今已有可觀的累計升幅，對以油氣為主

的能源價格造成日益重大壓力，自是可預期的惡性變異。

正正因為能源價格走高，故中國居民消費價格ＣＰＩ於２０２１年４月份同比大增１９﹒４

％，加上３月份亦有１１﹒５％的升幅，已屬二連之升，其中交通工具燃料分類指數同比上升１

９﹒４％，即使此對ＣＰＩ的影響比重十分有限，亦不要掉之以輕心。

和（ＩＩ）黑色金屬材料生產品購進價格，於２０２１年４月份同比更上升２０﹒２％，而

（ｉｉｉ）黑色金屬礦採選業的出廠價格，同比大幅上升３８﹒３％。此亦是高增長項目。

但（ＩＩＩ）有色金屬材料及電線生產品的購進價格是月份同比上升２３﹒３％，但

（ｉｖ）有色金屬礦採選業出廠價格升幅為１５﹒７％，（ｉｖ）有色金屬治煉及壓延加工上升

２６﹒９％。是項的壓力暫屬相對溫和。

需要留意者，為（乙）高技術、高設備的行業，所受能源、資源價升的影響不大，如：（１

）計算機、通信和其他電子設備業出廠價格同比減少１﹒４％，（２）鐵路、船舶、航空航天及

其他交通服務價下跌０﹒１％，（３）汽車製造業回落０﹒８％，（４）電力、熱力生產和供應

業則跌０﹒５％，而（５）通用設備製造業稍升０﹒５％。中國經濟續可提質成長。



＊民生用品價格穩定亦為良性因素＊



最重要者，當然為（丙）ＰＰＩ中的生活資料大項分類指數，於２０２１年４月份同比上升

０﹒３％，遠低於以能源資源為主的生產資料分類指數所升的９％，而所升者有：食品分類指數

升１﹒８％，環比跌０﹒２個百分點；一般日月手品升０﹒３％。下跌的為：衣著分類指數同比

回落０﹒６％，和耐用消費品分類指數下跌０﹒９％。

由是可見，國際能源、資源價格反覆上升，對中國的民生所造成的壓力，暫時相對有限。現

況尚可接受，惟須多加留意。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

