《美元走勢－羅明立》建議投資者於１﹒４０６０買入英鎊

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒７８ １０９﹒４８ １０９﹒６８

歐元╱美元 １﹒２０８９ １﹒２０７１ １﹒２０７７

英鎊╱美元 １﹒４０７８ １﹒４０５１ １﹒４０６０

美元╱瑞郎 ０﹒９０９３ ０﹒９０７９ ０﹒９０８１

美元╱港元 ７﹒７６７４ ７﹒７６５８ ７﹒７６６５

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《美元走勢》美國４月ＣＰＩ按年增長４﹒２％，核心數據亦升３％，遠高於預期，是自

２００８年以來錄得的最高，顯示通脹風險不容忽視，加上近期商品價格持續上升，市場對通脹

的擔憂再次升溫。１０年期國債收益率高見１﹒７０５％，美股三大指數全部低開低走，收盤跌

幅接近２％。美元則顯著反彈至９０﹒７０，逼近１０天及２０天線。

歐盟委員會發布的最新經濟展望報告稱，新冠疫苗接種加快令多國可逐步放鬆防疫限制措施

，區內成員國經濟正強勁反彈。預計今年歐元區國家的經濟增長率為４﹒３％。２０２２年將實

現４﹒４％的增長。

英國第一季度ＧＤＰ按季下降１﹒５％，略好過預期。目前，英國仍未恢復至疫情前的經濟

表現，但３月份開始出現了強勁的復甦，社交限制措施鬆綁可帶動零售消費反彈，相信對於下個

季度ＧＤＰ起到積極推動作用。英鎊１﹒４０水平應有支持，建議投資者於１﹒４０６０買入英

鎊。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２０７５ １﹒２１８０ １﹒２０４０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒４０６０ １﹒４２２０ １﹒４０００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

