  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/05/2021 15:32

《美元走勢－羅明立》建議投資者於１﹒４０６０買入英鎊

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７８　　　１０９﹒４８　　　１０９﹒６８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０８９　　　１﹒２０７１　　　１﹒２０７７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４０７８　　　１﹒４０５１　　　１﹒４０６０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０９３　　　０﹒９０７９　　　０﹒９０８１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６７４　　　７﹒７６５８　　　７﹒７６６５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國４月ＣＰＩ按年增長４﹒２％，核心數據亦升３％，遠高於預期，是自
２００８年以來錄得的最高，顯示通脹風險不容忽視，加上近期商品價格持續上升，市場對通脹
的擔憂再次升溫。１０年期國債收益率高見１﹒７０５％，美股三大指數全部低開低走，收盤跌
幅接近２％。美元則顯著反彈至９０﹒７０，逼近１０天及２０天線。
　　歐盟委員會發布的最新經濟展望報告稱，新冠疫苗接種加快令多國可逐步放鬆防疫限制措施
，區內成員國經濟正強勁反彈。預計今年歐元區國家的經濟增長率為４﹒３％。２０２２年將實
現４﹒４％的增長。
　　英國第一季度ＧＤＰ按季下降１﹒５％，略好過預期。目前，英國仍未恢復至疫情前的經濟
表現，但３月份開始出現了強勁的復甦，社交限制措施鬆綁可帶動零售消費反彈，相信對於下個
季度ＧＤＰ起到積極推動作用。英鎊１﹒４０水平應有支持，建議投資者於１﹒４０６０買入英
鎊。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２０７５　　　１﹒２１８０　　　１﹒２０４０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒４０６０　　　１﹒４２２０　　　１﹒４０００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning13/05/2021
林家亨：吉利首個反彈目標為26至27元
中國故事13/05/2021
【上海特寫】上海「花式」鼓勵打疫苗　送油送錢還出動女團
財經熱話12/05/2021
新一批iBond發行上限加碼至200億元　息率不少於2厘
中國故事12/05/2021
《神州經脈》滬指低開高走連升三日　4月信貸收緊M2顯著低預期
財經熱話12/05/2021
小米獲美方剔出黑名單　港股收升217點　科指彈近3％
市場動向12/05/2021
恒大汽車公告海量專利資訊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金