【數字人幣】報道指金管局與內地討論擴大數字人民幣跨境測試

《經濟通通訊社１３日專訊》據《彭博》引述香港金管局電郵指，在第一階段順利完成後，

香港與內地正探討擴展數字人民幣跨境測試，金管局近期與中國央行數字貨幣研究所進行了測試

，有內地監管機構指定的一家銀行參與，以及商戶和銀行人員。

金管局表示，已測試了相關應用程序的使用、系統連接、跨境購買等一些應用場景，目前與

央行就下一階段技術測試進行討論和合作，其中包括擴展和深化數字人民幣作跨境支付應用的可

行性。（ｂｉ）

