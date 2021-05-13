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13/05/2021 14:07

【數字人幣】報道指金管局與內地討論擴大數字人民幣跨境測試

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《彭博》引述香港金管局電郵指，在第一階段順利完成後，
香港與內地正探討擴展數字人民幣跨境測試，金管局近期與中國央行數字貨幣研究所進行了測試
，有內地監管機構指定的一家銀行參與，以及商戶和銀行人員。
　　金管局表示，已測試了相關應用程序的使用、系統連接、跨境購買等一些應用場景，目前與
央行就下一階段技術測試進行討論和合作，其中包括擴展和深化數字人民幣作跨境支付應用的可
行性。（ｂｉ）

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