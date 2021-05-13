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13/05/2021 10:02

【理財通】調查：逾八成受訪大灣區內地投資者擬循理財通投資香港

　　《經濟通通訊社１３日專訊》匯豐與尼爾森調查指，逾８０％受訪的大灣區內地投資者，有
意透過快將推出的「跨境理財通」投資香港。
　　匯豐及尼爾森在去年第四季，以網上形式訪問了１６０６名已經持有或打算在未來１２個月
投資香港的金融產品，並居住在大灣區９個內地城市的居民。調查結果顯示，約三分之二的受訪
者表示對香港的市場前景感到樂觀，７０％人打算增加在港資產配置比重。
　　調查發現，６７％受訪者表示來港投資的最大目是累積財富、其次是為退休作準備，為
４４％，而為子女的未來教育預留資金亦有４２％。已經在香港投資的受訪者當中，最受歡迎的
產品包括基金股票，分別為３８％和３７％。此外，６５％受訪者希望進一步分散在港的投資產
品類別。差不多所有認識金融科技及環境、社會及管治的受訪者認為這些概念具吸引力。
　　匯豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，調查發現大灣區南向投資者對「跨境理財通」
興趣濃厚。隨著滬港通、深港通、基金互認等互聯互通機制的推出，香港作為全球資產及財富管
理中心，已成為內地投資者在境外進行資產配置的主要金融門戶。待「跨境理財通」啟動後，香
港的金融機構可以協助南向投資者進行更多元化的資產配置。（ｓｋ）

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