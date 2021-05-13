【選舉改革】黃潤達請辭指區議員風險大，民協留守做基層民生工作

《經濟通通訊社１３日專訊》立法會通過區議員宣誓條例草案，法例將於下星期五刊憲生效

。葵青區議員黃潤達在一個電台節目表示，他在草案通過的同日早上，已經向區議會主席及民政

署長遞交辭職信，任期至今個月底。他表示，決定辭任前，考慮到留在區議會愈來愈多限制，例

如官員覺得會議不合乎議會程序時會離場，當局亦不會認真跟進區議員意見，而且在撥款上亦有

很多局限，形容議員需要與政府角力，與以往由建制主導的情況很不同。

黃潤達又認為，草案通過後，區議員面對的風險太大，他考慮到個人及家庭因素之後，認為

自己承擔不到。他表示，有考慮過在區議會不講政治，只專注民生議題，但認為與他參選的意義

很不同。他又指留低的其他區議員要花很多精力與政府「博鬥」，值得尊重及支持。



＊楊彧稱民協留守談政治議題＊



深水埗區議員、民協署理主席楊彧表示，民協會留守區議會，繼續討論政治議題，未能評估

被取消資格機會有多高。他認為區議會仍有空間做基層民生工作，應該做下去，亦很難一下子切

斷議員與社區的感情及連繫，建制派不應該指決定宣誓的區議員是「扮乖」。他說，區議會的前

景不明朗，亦不知道「紅線」會否繼續延伸，但強調民協會繼續做正確的事，亦期望政府盡快舉

行補選。

楊彧又批評條例賦予監誓人的權力過大，認為律政司有權即時暫停違反誓言區議員的職務並

不公平，指法庭審訊動輒需時兩、三年，而現任區議員任期剩下約兩年半，如果被停職，已經是

等同被取消資格。



＊周浩鼎：條例防止「攬炒派」胡作非為＊



法案委員會副主席周浩鼎表示，非常歡迎條例草案獲通過，批評過去有不務正業的「攬炒派

」區議員，透過區議會煽動仇恨，認為法例有助阻止他們在崗位上胡作非為，甚至危害國家安全

，又指作為區議員，有嚴格宣誓要求是最基本。

周浩鼎傾向相信會由民政事務局長負責監誓，而條例亦有列明，賦權監誓人宣告宣誓無效的

權力，相信可以嚴格把關，防止並非真誠擁護《基本法》的區議員企圖蒙混過關、「扮乖」宣誓

。他又指，如果有人作虛假聲明，應該刑事檢控。（ｈｙ）（ｚｚ）

