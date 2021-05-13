  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/05/2021 11:21

【新冠疫苗】傳中大宿位優先分配已打疫苗學生，不接種需自費檢測

　　《經濟通通訊社１３日專訊》網上流傳消息指，香港中文大學有書院向宿生發電郵，已接種
疫苗的學生可獲優先分配宿位，如有剩餘宿位，則安排未接種疫苗的學生同房，但會限制他們在
公共空間活動。
　　Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁「ＣＵＨＫ　Ｓｅｃｒｅｔｓ」有人發文稱，接獲一封由中大一書院
發出的電郵，內容指，７月份將公布下學年宿位情況，在考慮申請學生的表現同事，亦會按已注
射疫苗優先獲分配宿位。另外，電郵亦提及中大未來會為未接種疫苗的學生，增加其他額外規定

　　另外，有消息指，中大研究生宿舍辦公室早前亦發電郵，「強烈建議」他們接種疫苗，如不
接種則需自費兩周一檢，該辦公室之後再發電郵澄清指，是根據政府的建議，重申鼓勵宿生接種
疫苗，除非有學生不適合接種，電郵又解釋，因辦公室需自負盈虧，故宿生若選擇兩周一檢，則
需自費進行。

＊蔡堅：提供演唱會門票增年輕人接種誘因＊

　　另外，醫學會會長蔡堅昨午接種首劑復必泰疫苗，他在電台節目表示，接種疫苗原因之一，
是政府官員認為醫學會在推廣疫苗上做得不足，加上擔心印度的變種病毒傳入，但他指醫學會非
受薪，會盡可能參與宣傳及到接種中心服務。
　　蔡堅又指，年輕群組接種意願較低，認為政府要加強溝通，並可透過提供演唱會門票等方式
增加誘因，吸引年輕人打疫苗。（ｈｙ）

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning13/05/2021
林家亨：吉利首個反彈目標為26至27元
中國故事13/05/2021
【上海特寫】上海「花式」鼓勵打疫苗　送油送錢還出動女團
財經熱話12/05/2021
新一批iBond發行上限加碼至200億元　息率不少於2厘
中國故事12/05/2021
《神州經脈》滬指低開高走連升三日　4月信貸收緊M2顯著低預期
財經熱話12/05/2021
小米獲美方剔出黑名單　港股收升217點　科指彈近3％
市場動向12/05/2021
恒大汽車公告海量專利資訊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金