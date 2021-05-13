【新冠疫苗】傳中大宿位優先分配已打疫苗學生，不接種需自費檢測

《經濟通通訊社１３日專訊》網上流傳消息指，香港中文大學有書院向宿生發電郵，已接種

疫苗的學生可獲優先分配宿位，如有剩餘宿位，則安排未接種疫苗的學生同房，但會限制他們在

公共空間活動。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁「ＣＵＨＫ Ｓｅｃｒｅｔｓ」有人發文稱，接獲一封由中大一書院

發出的電郵，內容指，７月份將公布下學年宿位情況，在考慮申請學生的表現同事，亦會按已注

射疫苗優先獲分配宿位。另外，電郵亦提及中大未來會為未接種疫苗的學生，增加其他額外規定

。

另外，有消息指，中大研究生宿舍辦公室早前亦發電郵，「強烈建議」他們接種疫苗，如不

接種則需自費兩周一檢，該辦公室之後再發電郵澄清指，是根據政府的建議，重申鼓勵宿生接種

疫苗，除非有學生不適合接種，電郵又解釋，因辦公室需自負盈虧，故宿生若選擇兩周一檢，則

需自費進行。



＊蔡堅：提供演唱會門票增年輕人接種誘因＊



另外，醫學會會長蔡堅昨午接種首劑復必泰疫苗，他在電台節目表示，接種疫苗原因之一，

是政府官員認為醫學會在推廣疫苗上做得不足，加上擔心印度的變種病毒傳入，但他指醫學會非

受薪，會盡可能參與宣傳及到接種中心服務。

蔡堅又指，年輕群組接種意願較低，認為政府要加強溝通，並可透過提供演唱會門票等方式

增加誘因，吸引年輕人打疫苗。（ｈｙ）

