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13/05/2021 11:34

《真知灼見－溫灼培》美國通脹疑慮升溫

　　《真知灼見》美國４月份年通脹率公布為４﹒２％，是自２００８年９月（即１２年半）以
來最大增長水平。回憶３月份該數字為２﹒６％。倘以扣除食品及能源的核心年通脹率計算則為
３％，是自１９９６年１月以來最高水平。回憶３月份核心年通脹率為１﹒６％。
　
　　雖說，通脹上升是因為疫情扭曲了價格所導致。如機票價格於４月份按年比就大升了
１０﹒２％，酒店房價升了８﹒８％，租車費用也升了１６﹒２％。這些均因為與去年４月疫情
最嚴重，價格最低迷時作比較從而出現的扭曲情況。這也正是聯儲局一直謂給予時間，美國的通
脹將自然回落的原因。
　
　　不過，如以按月比，４月份通脹仍高企０﹒８％，較３月的０﹒６％進一步上升。加上筆者
留意到主要商品，從工業用金屬如銅鐵，到主要農產品如大豆玉米等，不是攀至歷史新高就攀至
７至９年高位，這些價格似乎不似會因疫後回落。加上美國拜登政府為了去中國化，使美國一般
物品的進口價格普遍上升，也使人擔心到美國的通脹問題。當然，面對勞工市場職位增幅減少，
加上美國財赤嚴重等，使聯儲局也難於收緊貨幣政策。明顯，聯儲局正陷入了一個兩難局面。面
對上述情況，聯儲局副主席Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｃｌａｒｉｄａ昨晚再派定心丸，謂現與聯儲局收
緊貨幣政策仍在很長時間。但似乎市場並不完全接受聯儲局的解釋。
　
　　擔心聯儲局一天會改口，收緊貨幣政策較其所指的日子要早，美國１０年債息今早
（１３日）於亞洲市場一度上破１﹒７％，最新報１﹒６８１３％。而美股三大指數則全面下跌
，當中又以納指跌幅最顯著達２﹒６７％。而美債息升也為美元匯價帶來支持，當中又以對債息
最敏感的日圓匯價跌幅顯著，今早於亞洲市場報１０９﹒６８兌１美元。而商品貨幣如澳元及新
西蘭元，則跟隨環球股市而回落。
　
　　在債息變化當中，令我最感興趣是歐洲的債息。今早所見，具指標性的歐元區１０年債息攀
上負０﹒１１７％。從３月底歐盟加快疫苗接種開始，歐元區１０年債息便一直加快上升。現在
雖仍是負息，但現水平相比較今年１月初的負０﹒６％情況已是大大改善，且已相當靠近零息水
平。只要歐元區１０年債息能變零變正，不再是負，料將能吸引資金重回歐洲為歐元匯價帶來支
持。建議往後繼續留意歐元區長債息變化。反觀美債，只要是聯儲局一日不承認通脹的存在，一
日不願意收緊貨幣政策，料美國１０年債息要企穩於１﹒７％之上並不容易。技術上，料歐元於
１﹒１９美元可找到較大支持，長遠看好。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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