《缸邊麗評－熊麗萍》新經濟股未喘定

《缸邊麗評》歐美經濟活動正從疫情中逐步回復；但疫情亦揭示晶片斷供情況已對相關產業

造成影響，近日亞洲多國疫情反彈及封城，進一步加深斷供問題，除了早前的汽車生產受阻之外

，手機、電腦及家電受「晶片荒」的影響亦已浮現。本港「零確診」已持續多日，但區內疫情對

港股的影響不容忽視。



＊關注美通脹＊



另一影響大市的美國經濟數據及通脹問題，筆者認為疫情令美國近月公布的數據相當飄忽，

但商品、農產品及晶片等產品供應短缺帶來的通脹壓力正在升溫，市場對加息的憂慮或揣測，亦

將是大市的另一陰影。雖然筆者並不預期美國目前的貨幣寬鬆政策有所改變，這將為科網股構成

壓力，若恆指服務公司在本月新增新經濟股為指數成分股，將進一步反映美國加息陰影對恆指及

科指造成的負面影響。



＊阿里收入零增長＊



阿里巴巴（０９９８８）公布截至今年３月底止全年業績，收入７１７２﹒８９億元人民幣

，較上年度增長４１％，即使扣除去年１０月開始併入高鑫零售的收益，亦有３２％增長，但基

於反壟斷而被罰款１８２﹒２８億元，令全年錄得虧損７６﹒６３億元。其實，這些數據並不特

別意外，但集團管理層對２０２２年度收支的預估數字卻是意料之外，集團預期今年度收入將高

於９３００億元（即較２０２１年度增加２１２８億元），而管理層表示這些增量利潤及額外投

入將用於支持平台商家，與及投資於新業務及關鍵戰略領域；換言之，２０２２年度將是收入將

是零增長，而這個預測數字料反映是各監管機構對集團作出整改要求的一部分，其中也涉及反壟

斷，越界經營金融業務的電商平台巨企料有相近「命運」。



＊區內疫情利淡小米＊



在政策仍將陸續出台的不明朗因素之下，這些新經濟股仍未喘定，短線上升僅屬反彈，

ＡＴＭＸＪ股份當中，小米（０１８１０）及騰訊（００７００）的影響相對較小，但市場氣氛

料亦將影響其股價騰訊表現，而小米短線受區內疫情反彈的影響則較顯著。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

