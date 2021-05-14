《投資心得－潘鐵珊》新創建道路業務恢復，富通保險穩健正面作用

《投資心得》新創建（００６５９）在香港和內地有道路?航空?建築?保險等不同分野的

業務。截至去年十二月三十一日止的中期業績，集團收入錄得比去年同期上升２６﹒３％的１４

２﹒３億港元，股東應佔溢利實現６﹒１億港元，同比下降５９﹒６％。集團整體香港及國內的

發展基礎穩健，在未來仍有多個增長亮點。



雖然疫情為集團帶來一定程度的負面影響，但受惠於富通保險及長瀏高速公路帶來新的貢獻

?以及收購Ｓｋｙ Ａｖｉａｔｉｏｎ 後帶來的貢獻，加上集團的建築業務表現相對穩定，故

收入同比下滑程度比預期為輕。收購Ｓｋｙ Ａｖｉａｔｉｏｎ使集團能維持飛機租賃業務的領

先地位，帶來可持續的經常性收入，並使航空業務續成集團未來的增長動力。雖然航空業受疫情

影響重大，但集團的租賃服務平台Ｇｏｓｈａｗｋ流動資金狀況仍舊強勁，加上亦有削減成本的

措施已在進行，相信在來年疫情明朗化後，航空業重啟會帶來增長。

集團的道路業務迅速復甦，因自去年五月起已恢復收取車輛通行費，加上近年於華中地區新收購

的岳南高速公路、隨岳高速公路及長瀏高速公路的貢獻，應佔經營溢利同比上升１２％；而在建

築業務方面，集團一直保持均衡的項目來源，有助舒緩因市場波動帶來的影響。相信在未來數年

間，道路業務仍是新創建重要的盈利來源之一。



在保險方面，在持續低利率環境下，富通保險的財務狀況依然穩健，與新世界集團的協同效

應亦有正面作用，相信能豐富集團的業務組合，有助分散風險。可考慮於現價買入，中線上望Ｈ

Ｋ＄１１，跌穿ＨＫ＄７﹒８０止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

