《財金樂道－陳樂怡》投資者偏審慎，恒指支持位２７５００點

《財金樂道》美國年初至今經濟數據強勁，連同美國財長耶倫突提加息的言論，加強通脹預

期及收水憂慮，高估值溢價股首當其衝。其中，科技股除了面臨估值壓力之外，監管風險日增，

亦拖累營運前景。儘管資金流入部分傳統經濟板塊，但新經濟股跌勢未止，板塊表現續分化，指

數維持反覆偏軟。而踏入５月港股傳統表現較弱的月份，投資者態度偏向審慎，五一假期過後港

股通南向交易淡靜，大市向上動力稍欠，恆指支持位２７５００點。



＊耶倫「加息論」或為管理預期＊



耶倫近日表示，未來利率或需略為調高，以確保經濟不會過熱，引發市場震盪。雖然其後耶

倫澄清，並沒有預測或建議加息，再加上多位聯儲局官員亦表示，暫時無需要加息，令市場情緒

稍為安穩。然而，耶倫資歷豐富，出任財長之前，亦曾擔任聯儲局之正副主席，理應清楚政府官

員言論極為敏感。

因此推斷一時口快的可能性極微，更傾向是向市場發出訊號，管理預期。此外，聯儲局發表

金融穩定報告，亦指出美國股市熾熱，資產價格泡沫可能存在顯著風險，增加金融體系下行壓力

。耶倫和聯儲局最新的言論是否標誌著財金政策進入新的階段，告別極度寬鬆，值得投資者注視

。



＊納指百日線失守小心加快沽壓＊



印度新冠疫情仍然嚴峻，每日新增個案維持於３０－４０萬，情況嚴峻。事實上，印度是全

球第五大經濟體，疫情不僅將拖慢印度經濟，亦對環球經濟帶來打擊。由於印度是全球主要製藥

業以及紡織業的生產商，當地疫情亦影響全球供應鏈。此外，不少新興國家例如巴西和智利，亦

因疫情嚴重，導致礦產量放緩。由於全球供應鏈受疫情困擾，使原材料及運費成本急升，推高最

終產品成本，為環球通脹帶來壓力。

美股近日走勢分化，由於多個美國州份準備解除部分社交距離限制措施，加上美國近日公布

的經濟數據強勁，資金流入能源及材料股。此外，投資者預期美國息率上升壓力，資金流入銀行

股，道指再創新高。相反，由於投資者憂慮聯儲局未來可能稍為收緊貨幣政策，資金流出科技股

，納指明顯回落並失守多月來的１００天平均線（１３４１６點）主要支持，小心沽壓將明顯加

快。



＊高股息率港地產股具備防守性＊



中央政治局會議表示，現時需要穩定經濟增長的壓力較小，應該努力深化結構性改革，推動

高質量發展。此外，會議同時提出努力防範金融風險，特別是建立地方黨政主要領導負責的財政

金融風險處置機制。會議亦要求加強平台經濟的監督，堅持房住不炒的原則。由於中央政策以防

風險和深化改革為優先，特別是新措施令地方領導人負更多風險責任，將可改善地方過份追求發

展的情況。

Ａ股市場方面，截至５月１１日，深圳創業板指數５月以來下跌５﹒５％，而滬深３００指

數回落２％，於２００天線爭持。相反，以傳統經濟股為主的上證指數基本上變化不大。石油、

貴金屬板塊吸金最多。由於Ａ股自農曆新年假後調整幅度顯著，預計受外圍流動性縮減的影響較

輕，調整壓力不會太沉重。

香港新冠肺炎確診個案回落，市場憧憬可加快中港通關，支持本地經濟復甦。而香港地產發

展商將可受惠其中。正值波動市況，高股息率地產股具備防守性。

事實上，５月以來一手樓市成交活躍，樓價指數再次逼近歷史高位。我們繼續看好一手樓盤

市場氣氛趨旺，利好發展商銷售及定價，投資者宜關注可售資源豐富的新地（０００１６）及新

世界（０００１７）。另外，信置（０００８３）旗下ＯＮＥ ＳＯＨＯ項目銷情理想，加上凱

匯項目今年入帳，手頭現金充裕，惹來市場憧憬派發特別息，同樣值得留意。

Ａｄｉｄａｓ首季大中華區表現強勁，銷售額按年大增１５６％，並預期中國市場全年可錄

得非常強勁的增長。Ａｄｉｄａｓ業績強勁，消費者抵制風波告一段落，加上市場對於體育用品

板塊的興趣仍然高企，預期國際體育品牌相關企業可接力炒上。滔博（０６１１０）為Ｎｉｋｅ

及Ａｄｉｄａｓ中國最大經銷商，以及申洲（０２３１３）為以上品牌的代工生產商，值得留意

。《凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡》



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